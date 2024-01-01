Инсталляция "Дорога жизни" с поваленным мостом и перевернутым фургоном стала мемориальной

Победу в номинации "Дизайн освещения религиозных и духовных объектов" пытались получить довольно признанные миром духовно-религиозные организации, в т.ч. музейные, этнографические, но инсталляция "Дорога жизни" проекта "Киевщина. Места памяти" вышла в лидеры.

В итоге светографика в память о том, что пришлось пройти жителям Киевщины во время российской оккупации набрала больше всего голосов. Члены жюри конкурса, штаб-квартира которого размещена в нейтральной Швейцарии, признали замысел знаковым. О награде пишет председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Создание на месте разрушенной переправы, фото которой за считанные часы облетели весь мир, объекта духовности и несокрушимости украинского народа достигло главной цели – мир на планете отныне хрупкий, его следует беречь и отстаивать так, как это делают украинцы.

Несокрушимость украинского народа, его стойкость дизайнеры изобразили красными нитями, освещенными импульсным светом. Они как будто соединяют части разрушенного моста и одновременно напоминают о шрамах войны.

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Световая инсталляция "Дорога жизни" единственная в современной мировой истории, сделана на реальном объекте военного времени. Там ничего не пришлось убирать или добавлять. Все так, как на знаменитых фото эвакуации 40 тысяч жителей района, бежавших от российских обстрелов.

Не убрали даже перевернутый вверх колесами фургон. Он, как и мост, остался живым безмолвным свидетелем трагедии тех далеких дней.

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Авторы проекта "Дорога жизни" над жанром определились сразу – световая мемориальная инсталляция, непосредственно на месте разрушенного моста в Ирпене которая символизирует глубокий и устойчивый процесс исцеления и возрождения.

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Следует подчеркнуть, что в упомянутом конкурсе Lighting Design Awards 2024 украинская компания Expolight кроме этой получила награды еще в пяти номинациях.

Фото: Киевская ОВА