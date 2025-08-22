Укр
Инструктора автошколы оштрафовали за не пристегнутый ремень безопасности

Украинские правила дорожного движения часто меняются. Ранее ряд категорий водителей, в том числе инструктора автошкол, могли не пристегиваться. Но сейчас правила другие.
Как сообщает патрульная полиция Львовской области на днях, патрулируя на улице Стрыйской, инспектор заметил учебный автомобиль, инструктор которого был не пристегнут. Патрульный обратил внимание водителю, однако он не спешил исправить нарушение.

39-летний водитель объяснил свои действия тем, что три года назад можно было инструкторам не пристегиваться. Однако, сейчас штрафа он не избежал.

Патрульные вынесли на него постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) КУоАП на 510 грн и провели с ним профилактическую беседу.

