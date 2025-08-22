Инструктора автошколы оштрафовали за не пристегнутый ремень безопасности

Как сообщает патрульная полиция Львовской области на днях, патрулируя на улице Стрыйской, инспектор заметил учебный автомобиль, инструктор которого был не пристегнут. Патрульный обратил внимание водителю, однако он не спешил исправить нарушение.

39-летний водитель объяснил свои действия тем, что три года назад можно было инструкторам не пристегиваться. Однако, сейчас штрафа он не избежал.

Патрульные вынесли на него постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) КУоАП на 510 грн и провели с ним профилактическую беседу.