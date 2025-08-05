Интересные факты о светофорах: когда появился желтый

Первый светофор в мире был газовым. Его установили в 1868 году в Лондоне возле парламента. Он имел всего два сигнала - красный и зеленый. Но работал недолго: после взрыва газа из-за утечки систему признали опасной.

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Современный электрический светофор появился в США. в 1914 году на перекрестке в Кливленде установили первый светофор с красным и зеленым светом и звуковым сигналом для смены фаз. Управлялся вручную.

Желтый свет добавили позже. Третий (желтый) сигнал появился в 1920-х годах, чтобы водители имели время среагировать на смену сигнала.

Пиктограммы светофоров могут быть креативными. В Германии популярны "Ампельман" - веселые фигурки на пешеходных светофорах. А в Испании, Дании и Швеции есть светофоры с фигурками в форме сердец, викингов или изображениями разных гендеров.

Светофоры адаптируют для пешеходов с недостатками зрения. Во многих странах пешеходные светофоры имеют звуковые сигналы или вибрационные панели, чтобы помогать людям с недостатками зрения.

В Украине первый светофор появился в Харькове. Это произошло в 1936 году. Сейчас в стране более 60 тысяч светофоров, которые ежедневно обеспечивают безопасность миллионов участников дорожного движения.

С 01.01.2025 украинские полицейские составили 65 841 административный материал по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. За проезд на красный свет в Украине предусмотрен штраф в размере 510 гривен.