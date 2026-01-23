Испытания нового Hyundai Santa Fe пошли не по плану: прототип сгорел почти дотла

Инцидент произошел на начальном этапе испытаний рестайлинга, когда автомобили еще далеки от финальной серийной спецификации, отмечает Carscoops. Однако последствия пожара оказались крайне серьезными.

Передняя часть выгорела дотла

По сообщениям местных СМИ, водителю удалось вовремя покинуть автомобиль, прежде чем пламя полностью охватило Santa Fe. Пожарные прибыли оперативно, однако сдержать огонь не смогли - к их приезду передняя часть внедорожника уже была фактически уничтожена.

Наибольшие повреждения получил моторный отсек автомобиля: прилегающие зоны превратились в оплавленную, скрученную массу. Предварительно считается, что возгорание возникло именно в районе двигателя или рядом с ним.

Hyundai подтвердила инцидент

В Hyundai официально подтвердили факт пожара и сообщили, что расследуют причины инцидента. В то же время компания воздерживается от каких-либо комментариев относительно технической начинки прототипа, в частности типа силового агрегата, установленного на тестовом автомобиле. Это особенно интересно ввиду того, что Hyundai активно расширяет свою линейку электрифицированных моделей. Существует вероятность, что обновленный Santa Fe впервые получит версию EREV.

Возможен дебют новой силовой установки

Хотя официальных технических характеристик пока нет, инсайдеры предполагают, что Santa Fe с расширенным электрическим запасом хода может стать компромиссом между классическим ДВС и полноценным электрокаром.

Такой формат особенно привлекателен для рынков вроде США, где важна как автономность, так и простота повседневного использования. Ожидается, что новая версия будет сосуществовать с нынешним 2,5-литровым турбобензиновым двигателем, а на отдельных рынках сохранит и 1,6-литровый турбогибрид.

Hyundai Santa Fe 2024

А что с дизайном?

Вопрос внешних изменений остается открытым. Никаких официальных изображений или описаний рестайлинга Hyundai пока не обнародовала. Учитывая неоднозначную реакцию на дизайн Santa Fe пятого поколения, производитель может пойти на точечные корректировки - прежде всего в задней части кузова. Впрочем, судя по ранней стадии разработки, окончательный облик обновленного внедорожника еще не утвержден.

Ждать придется долго

Несмотря на громкий инцидент, о задержке проекта пока речь не идет. Ожидается, что обновленный Hyundai Santa Fe появится на рынке не ранее 2027 модельного года, по крайней мере в США. К тому времени компания имеет достаточно времени, чтобы выяснить причины пожара и внести необходимые коррективы.