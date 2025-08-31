Историческую церковь и колокольню перевезли на новое место грузовиками: как это сделали

Транспортировку культового сооружения осуществила нидерландская компания Mammoet, специализирующаяся на подъеме и транспортировке тяжелых и негабаритных грузов по суше и воде. Как говорится в сообщении на сайте перевозчика, операция длилась два дня.

Построенный в начале XX века храм считается самым красивым домом Швеции. К тому же церковь Кируна является одним из крупнейших деревянных сооружений страны.

Простояла она на одном месте 113 лет. Однако из-за расширения рудника "Кируна" горнодобывающей компании LKAB ее и несколько домов нужно было переместить на новое место за пять километров.

Вот так выглядел деревянный храм в разное время года до перевозки. Фото: LKAB

Культовое деревянное здание весит более 700 тонн. Конечно, вся мебель, культовую атрибутику, утварь, настенные иконы вынесли для транспортировки отдельно.

Пустое культовое сооружение подняли с фундамента на необходимую высоту мощными гидравлическими домкратами.

Этот этап операции проводился синхронно, по всему периметру церкви отклонение в расхождениях высоты должно было быть минимальным. Добротно сделанное сооружение, открывшее двери верующим в 1912 году, выдержало подъем, откликнувшись на это легким поскрипыванием в отдельных местах.

На двух платформах едет церковь с двенадцатью позолоченными, литыми бронзовыми фигурами, изображающими двенадцать различных эмоциональных состояний. Фото: Mammoet

Специалисты утверждают, что на едва заметный по росту высоты подъем с фундамента первым среагировал алтарь. Он на скрип под полом и сам подал голос скрипом, но быстро успокоился, как будто понял важность исторического момента.

С достижением необходимой высоты, а это произошло на отметке 1,3 метра, под помещение церкви размером 40×40×37 метров подвели дополнительные балки для фиксированного размещения в горизонтальной плоскости. Установленные на них сенсоры весовой системы вывели окончательную массу взятого для перевозки груза – 772,4 тонны.

Большое отклонение в горизонтальной плоскости не допускалось из-за высокого центра тяжести с макушкой самой высокой точки 37 метров. В такой плоскости сооружение держали упомянутые выше шесть специально изготовленных поперечных стальных балок.

И только после этого под балки подвели две 28-осные платформы. Грузоподъемность на каждую ось достигла 48 тонн. Таким образом был сделан двойной запас грузового потенциала.

Специально разработанная система мониторинга следила за устойчивостью конструкции на протяжении всего движения, с максимальным наклоном всего 7,5 сантиметра между бортами.

Две "тележки" по 112 колес каждая способны везти груз весом 1 344 тонны Фото: Mammoet

Самоходные модульные транспортеры имеют возможность управления колесами на 360 градусов. Это позволяет делать как карусельные, так боковые или диагональные движения. Высота платформы может гидравлически регулироваться примерно на 60 см, что позволяет вертикально поднимать или опускать груз.

Благодаря разнообразию комбинаций, самоходные модульные транспортеры могут поднимать и перемещать практически любой тяжелый груз. Храм исключением не стал.

Таким образом перевозчики подготовили здание неоготического стиля с элементами национального романтизма в интерьере к транспортировке. Правда, этому предшествовало более 1000 часов тщательного планирования и проектирования.

Транспортная операция стала настолько знаковой, что посмотреть на это действо прибыли король Швеции Карл XVI Густав, священнослужители, общественность, верующие. Фото: Mammoet

Mammoet тесно сотрудничал с Veidekke и шведскими специалистами по древесине. Они смоделировали и проверили реакцию здания на подъем и транспортировку.

Операция была намеренно спланирована в августе, чтобы избежать неблагоприятных погодных условий, которые могли бы поставить под угрозу переезд. Погода не подвела – солнечно, сухо, кое-где облачно, временами накрапывало, но затяжных дождей не было.

Самое красивое здание Швеции поехало к новому месту размещения по специально адаптированной дороге. Храм преодолел пять километров. Маршрут был тщательно проанализирован и подготовлен, включая временные работы по расширению дороги и уплотнению.

По специально оборудованной дороге храм везли со скоростью не более 200 метров в час. Фото: LKAB

Специалисты Mammoet консультировали строительные работы и проводили предварительные тестовые заезды с нагруженными противовесами, чтобы имитировать нагрузку на ось церкви.

Поездка стала уникальным мировым событием, и привлекла тысячи зрителей. Интерес был настолько большим, что местному телевидению пришлось даже транслировать перемещение в прямом эфире. Кстати, просмотреть прямые эфиры в записи можно здесь.

Культовое сооружение не только переместили на новое место, но и повернули на 180 градусов. Теперь хор смотрит на запад. Это символический жест, который открывает церковь городу.

На новом месте хорошо видно сделанный под архитектурное сооружение новый фундамент и выделенные колесные дорожки для проезда там двух платформ. Фото: Mammoet

Переезд состоялся днем 19 и 20 августа. После этого церковь переночевала на платформе и уже утром третьего дня ее осторожно опустили на новый бетонный фундамент – событие, которое запомнится следующим поколениям.

А через несколько дней к передислоцированному храму транспортники перевезли 90-тонную колокольню церкви. Они снова воссоединились. Правда, там была использована менее мощная система платформ, хотя операция также была очень ответственная.

Переместили колокольню исторического значения, которая была открыта верующим в 1907 году. Она старше самой церкви. Конечно, мебель и другую атрибутику вынесли, везли обычными фурами на новое место, а вот сооружение уже транспортировали на двух платформах.

С колокольней переезд был не такой хлопотный, но также ответственный. Фото: Mammoet

Уникальности добавило то, что на высоте почти тридцать метров были закреплены церковные колокола. Демонтировать их с деревянного цельного сооружения возможности не было. Поэтому пришлось вести все вместе. Эта операция также прошла успешно и колокольня стала рядом с храмом.