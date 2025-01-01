Iveco EuroTech 2002 года выпуска достиг пробега 3 миллиона км без разборки двигателя

Представительство итальянского бренда в Латинской Америке Iveco Latin America опубликовало оригинальную фотографию магистрального тягача EuroTech, достигшего 3 000 000 километров пробега. Как пишет supertruck.com.ar, автомобиль изготовлен на итальянском заводе в Аргентине.

Если для посторонних это просто автомобиль-рекордсмен, то для его владельца это частичка жизни. Карлос Энрике Гонсалвес да Силва считает свою машину партнером по бизнесу и образцом устойчивости и сотрудничества на бразильских дорогах.

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По словам владельца, грузовик Iveco EuroTech в модификации 450E37 проехал три миллиона километров без необходимости вскрывать двигатель. Он изготовлен в Аргентине в 2002 году, куплен с рук в 2018 году. В сервисном центре Iveco уверяют, что одометр не имел вмешательства, показатель оригинальный.

"Этот грузовик – мой спутник. Я разговариваю с ним, я знаю его звук, я знаю, когда он сообщает мне, что что-то не так. А больше всего поражает то, что она практически не требует технического обслуживания", – говорит Карлос, который перевозит сухие грузы (пищевые продукты, средства гигиены и т.д.) преимущественно в штаты Рондония, Акре и Мату-Гросу.

При этом следует заметить, что трехосный магистральный тягач с полуприцепом ходит маршрутами в малонаселенном сельскохозяйственном штате. Его досадная географическая особенность в том, что тамошние дороги не всегда имеют асфальтовое покрытие.

Карлос говорит, что приобретение такого грузовика было неожиданной возможностью начать собственный маленький бизнес, поскольку предыдущая компания отказалась от грузовиков в пользу более новых, современных моделей и выставила EuroTech на продажу. А у него она вот уже восьмой год ходит даже лучше современных моделей, а по потреблению топлива иногда даже лучше.

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Карлос на своем Iveco EuroTech проезжает в среднем 14 000 километров в месяц. Секрет такой долговечности и безотказной производительности, по словам водителя, заключается в тщательном профилактическом обслуживании.

"Двигатель – это та часть, которая получает больше всего похвал от своего владельца. Я восхищаюсь его точностью. Это мощный, надежный и бесстрашный двигатель", – говорит Карлос.

Автомобиль оснащен 13,8-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем Iveco 8210.42.KA, соответствующим стандартам Euro II. Благодаря системе впрыска Bosch PDE 30 (насос-форсунки) и осевому турбокомпрессору он выдает 370 лошадиных сил и 1750 Нм крутящего момента.

С ведущим мостом Rockwell U180 с одним редуктором и 13-ступенчатой коробкой передач Eaton автомобиль легко тянет до 45 тонн.

В службе маркетинга Iveco в Латинской Америке результатом беспроблемного пробега 23-летней машины довольны, считая такой показатель лучшим инструментом для продвижения техники на латиноамериканском рынке.