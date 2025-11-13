Iveco eDaily научился "разговаривать" с дорогой

Первая инновация – HIB (Hybrid Induction Brake) для Iveco Daily – восстанавливает энергию во время торможения, уменьшая расход топлива и износ тормозов без необходимости в изменении конструкции автомобиля.

Вторая новинка – система V2X для электрофургона eDaily позволяет автомобилю обмениваться данными с другими транспортными средствами.

Читайте также Iveco Daily стал дальнобойщиком и мало похож на оригинал

Умное торможение экономит топливо

Эту разработку Iveco создала совместно со специалистами Telma и Petit Forestier, а ее премьера состоится на выставке Solutrans в Лионе.

По результатам тестов, система позволяет сократить потребление топлива и выбросы CO₂ до 30%, а износ тормозов - на 90%.

Инновационная технология превращает энергию торможения в возобновляемую и полезную энергию. Фото: Iveco

Прототип создан на базе холодильного фургона Urban by Lecapitaine, что подтверждает возможность "гибридизации" обычных авто с ДВС без серьезных изменений. Это делает технологию привлекательной для бизнеса, который стремится снизить эксплуатационные расходы и экологический след.

Смышленая система V2X видит все вокруг

Инновационная система V2X для электрического фургона eDaily, разработана совместно с Accenture. Она позволяет автомобилю обмениваться данными с другими транспортными средствами, дорожной инфраструктурой, светофорами и даже пешеходами.

Читайте также Появилось видео новых фургонов eJolly и eSuperJolly от Iveco

Благодаря таким умственным способностям электрофургон может прогнозировать опасные ситуации и помогать водителю реагировать быстрее. Алгоритм уже отработан в реальных тестовых условиях на улицах города и автомагистралях.

В eDaily бортовые датчики по разработанному алгоритму распознают уязвимых участников дорожного движения. Фото: Iveco

V2X-технология собирает информацию с сенсоров, камер и телематических систем, формируя целостную картину дорожной ситуации. Решение стало частью европейской программы MOST по устойчивой мобильности, финансируемой Евросоюзом.