Из Финляндии приехали эксклюзивные "скорые" на базе Volkswagen Amarok и Volvo XC90

Техника не новая, с пробегом, но в полной комплектации. Перед отправлением все машины прошли полное техническое обслуживание. Стартовала колонна машин с Сенатской площади в Хельсинки в конце марта и уже 2 апреля была в Украине.

Получателем машин стал Благотворительный фонд "Добробут". Как говорится в сообщении посольства Финляндии в Украине, уже дальше по запросам медучреждений технику будет распределено туда, где в ней возникла наибольшая потребность.

Читайте также Техника с финского острова пришла в Украину своим ходом

В основном это знакомые украинским медицинским службам машины. Об использованных для изготовления медицинского транспорта шасси фургонов вагонного типа мы уже не раз писали. Кареты скорой помощи на шасси Volkswagen Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter нашим читателям по описаниям уже давно знакомы, а вот несколько редких для Украины моделей "скорых" на шасси легковых автомобилей вспомнить стоит.

Колонны трех фондов собрались на Сенатской площади в Хельсинки и уже оттуда двинулись в Украину. Фото: Tapani Teittinen, Marika Suuronen

В коротеньком сообщении производители и модели этих платформ для карет не указаны, но по фото видно довольно редкие для автопарков украинских медучреждений Volkswagen Amarok 4x4 и Volvo XC90 4х4.

Финские станции скорой медицинской помощи и больницы начали массово закупать эти кареты на легком шасси из-за полного привода – стоимость владения очень привлекательная. В скандинавских странах с длинной зимой и постоянными снегопадами такой транспорт удобен (см. видео по обучению водителей "скорых" ниже).

Volkswagen Amarok 4WD в версии V6 при своей полной массе под 3,5 тонны имеет дизельный двигатель мощностью 224 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Читайте также Бойцы ВСУ показали, как воюют на финском броневике

Ее квадратный кузов с большим внутренним пространством позволяет разместить посреди салона носилки с лежачим больным.

Вот так выглядит кубообразная "скорая" на шасси легкового автомобиля Amarok 4WD. Фото: Marika Suuronen

Главное в этой версии то, что при необходимости работники бригады скорой помощи могут добраться до пациента со всех четырех сторон, чего раньше было невозможно.

Читайте также 100-местный финский автобус теперь перевозит 14 раненых в Украине

Еще одна карета на Volvo XC90 4х4 вообще на украинском медицинском пространстве – редкое явление. Полноприводная машина полной массой 3 150 кг комплектуется дизельным двигателем на 235 л.с. мощности с автоматической КПП.

Одна из волонтерок на фоне Volvo XC90 4х4 проводит караван в дальний путь в Украину. Фото: Marika Suuronen

Удлиненный салон позволяет разместить внутри носилки с больным и кресло для сопровождающего (см. демонстрационное видео ниже). Конечно, в полный рост там не стать, что немного неудобно. Однако при необходимости помощь больному во время движения можно оказать.

Читайте также Финляндия начнет изымать машины с российскими номерами

Обе машины скорой помощи в своей полной массе не превышают 3,5 тонн, что позволяет управлять спецтранспортом водителям с удостоверением категории В.

Спецтранспорт и гуманитарный груз сформировали финские Благотворительные организации Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry / Общество украинцев в Финляндии, Ukrainians of Tampere.

Финские благотворители почти неделю были в пути, немного устали, но результатом остались довольны – "скорые" будут служить хорошей миссии. Фото: Tapani Teittinen, Marika Suuronen.

"Финляндия поддерживает Украину с начала полномасштабной войны, и эта поддержка продолжается. Финляндия стоит рядом с вами и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявила финский Посол в Украине Тарья Фернандес.