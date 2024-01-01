Из Германии в Украину впервые прибудут наземные роботы Gereon RCS и еще много чего

В перечень различных товарных групп внесено несколько десятков наименований. Среди перечисленного на сайте bundesregierung.de на этот раз есть много техники различного назначения.

В список вошли колесный транспорт логистики, патрулирования и разведки, гусеничные инженерные ремонтно-эвакуационные и боевые машины. Нынешний транспортный сегмент помощи оказался значительно больше предыдущих и богаче на новинки, как вот водовозка M1070 Oshkosh (см. видео ниже).

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Этот 500-сильный (8V92,турбонаддув) полноприводный автомобиль с системой баков на 24 605 литров и колесной формулой 8х8 имеет усиленное управление – передняя и задняя колесные пары поворотные. Шины, как и положено военной технике, с центральной системой накачки шин (CTIS), что облегчает настройку в соответствии с различными условиями местности.

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Средства на инициативу по развитию потенциала безопасности только в 2024 году для военной помощи Украине составляют примерно 7,1 млрд евро. Сейчас на военную помощь Украине было потрачено примерно 5 миллиардов евро (2023 год) и примерно 1,6 миллиарда евро (2022 год).

Дополнительные примерно 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года войны, но то заказанное поступит только в 2025-2028 годах.

С начала российского вооруженного нападения в Украину 24 февраля 2022 года Германия поставила материальных средств из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму примерно 5,2 миллиарда евро, что отражает ориентировочную восстановительную стоимость.



В нынешнем транспортном пакете есть:

47 броневиков, минно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

1 РЛС ТРМЛ-4Д;

4 самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;

2 мостоукладочные танки BEAVER с запчастями;

3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

8 десантных машин Caracal;

20 патрульных машин охраны границы;

6 тягачей-цистерн-транспортеров M1070 Oshkosh;

15 самоходных зенитных установок GEPARD;

14 гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты Gereon RCS.

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Практически описание всех этих машин редакция Авто24 уже подавала в ленте новостей. Однако есть несколько позиций транспорта, которые еще не встречались в наших новостях. К ним можно отнести роботизированные дистанционно управляемые наземные транспортеры Gereon RCS.

До нынешнего времени их в списках помощи не было. Это – первая партия из 14 единиц. Главная особенность в том, что эти беспилотники даже в армии Германии считаются редкими. Тестирование такой техники началось лишь в январе нынешнего года. Эксперты считают, что к быстрому комплектованию немецкого войска такими машинами побудил опыт войны в Украине.

Фото: ARX Robotic

Серия наземных роботизированных платформ разработки ARX Robotic имеет несколько моделей и модификаций в различных размерных группах. В основе гусеничная ходовая база, на которую можно установить любую платформу или модуль, в т.ч. стрелковое из дистанционно управляемых пулеметов или гранатометов. Маленькие и малозаметные транспортеры могут работать как роботы-камикадзе, немного больше – выполняют логистические, медико-эвакуационные задачи.

Платформа Gereon RCS (141,5 см × 131 см × 73 см) имеет максимальную грузоподъемность до 600 кг и способна на одном заряде батареи преодолеть 40 километров, мотаясь из тыла на передовую и обратно или транспортируя в дальнем рейде необходимые грузы.

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Средняя скорость этого дистанционно-управляемого транспортера всего 20 км/ч, но для малозаметного перемещения больше и не надо.

Появление таких машин в украинских подразделениях значительно усилит потенциал наземных роботов в зоне ведения боевых действий.