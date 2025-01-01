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Из Кореи в Европу везут первые 184 электрических пикапа KGM Musso EV

После начала продаж электрического пикапа Musso EV на внутреннем рынке Южной Кореи производитель KG Mobility (KGM) отправил этот легковой грузовик на мировой рынок для "глобального завоевания". Первыми получат пикап европейцы.
Премьерные для Европы электрические пикапы KGM Musso EV: описание, фото, видео - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Электрические пикапы KGM Musso EV произвели фурор в Корее, а теперь это ждет их в Европе

Валентин Ожго
logo17 июня, 21:10
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Экспорт моделей Musso EV и Torres Hybrid на европейский рынок свидетельствует о начале масштабного глобального продвижения электрифицированной линейки южнокорейского автопроизводителя. Речь очередь идет о хорошей перспективе новинки на европейском прилавке.

По сообщению корейского агентства экономических новостей NSP Communications и других корейских ресурсов, KG Mobility придает большое значение возможностям на рынке Европы. Это подтверждено даже тем, как компания пышно провела церемонию отгрузки техники на океанский автовоз в Международном автомобильном терминале Пхентек.

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Там в экспортном режиме таможенного декларирования было загружено 983 автомобиля. В этом пакете отправления было 184 электромобиля Musso и 799 гибридов Torres.

Как отмечается в сопроводительных документах, машины адресованы на несколько европейских рынков. Среди первых получателей есть Германия, Испания, Венгрия и Норвегия. Учитывая дорогу от Кореи до Европы, техника поступит в дилерские центры где-то через месяц-полтора. Розничные продажи запланировано начать в августе.

Фото: KG Mobility

Разработчики KGM создали "новую альтернативу среднеразмерным внедорожникам". Электрический пикап имеет 5 160 мм в длину, 1 920 мм в ширину и 1 740 мм в высоту. Такой габаритный размер практически совпадает с Ford Ranger (5 225 х 1 910 х 1 866).

Сообщается, что электрический пикап получил аккумулятор LFP емкостью 86,6 кВт-ч. Он обеспечивает запас хода почти на 400 км. Благодаря быстрой зарядке мощностью до 200 кВт он заряжается до 80% за 24 минуты.

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В менеджменте KGM сообщили, что уже запланирован ряд международных презентаций, которые совпали с запуском в Европе Musso EV и Torres Hybrid.

"Начиная с этой поставки, мы планируем еще больше усилить наши дифференцированные маркетинговые стратегии для каждой страны, а также расширить наш глобальный выход на рынок", – заявил председатель KGM Квак Дже Сон.

Фото: KG Mobility

Перспектива Musso EV на европейском рынке велика. Толчок к этому дали корейцы, поскольку пикап уже вызвал большой ажиотаж в Корее, обойдя Hyundai и Kia. Когда в марте открыли стол заказов на эту машину, компания объявила, что получила более 3 200 заказов за две недели, а версию Special Edition раскупили за полтора часа.

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