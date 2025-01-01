Из Кореи в Европу везут первые 184 электрических пикапа KGM Musso EV

Экспорт моделей Musso EV и Torres Hybrid на европейский рынок свидетельствует о начале масштабного глобального продвижения электрифицированной линейки южнокорейского автопроизводителя. Речь очередь идет о хорошей перспективе новинки на европейском прилавке.

По сообщению корейского агентства экономических новостей NSP Communications и других корейских ресурсов, KG Mobility придает большое значение возможностям на рынке Европы. Это подтверждено даже тем, как компания пышно провела церемонию отгрузки техники на океанский автовоз в Международном автомобильном терминале Пхентек.

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Там в экспортном режиме таможенного декларирования было загружено 983 автомобиля. В этом пакете отправления было 184 электромобиля Musso и 799 гибридов Torres.

Как отмечается в сопроводительных документах, машины адресованы на несколько европейских рынков. Среди первых получателей есть Германия, Испания, Венгрия и Норвегия. Учитывая дорогу от Кореи до Европы, техника поступит в дилерские центры где-то через месяц-полтора. Розничные продажи запланировано начать в августе.

Фото: KG Mobility

Разработчики KGM создали "новую альтернативу среднеразмерным внедорожникам". Электрический пикап имеет 5 160 мм в длину, 1 920 мм в ширину и 1 740 мм в высоту. Такой габаритный размер практически совпадает с Ford Ranger (5 225 х 1 910 х 1 866).

Сообщается, что электрический пикап получил аккумулятор LFP емкостью 86,6 кВт-ч. Он обеспечивает запас хода почти на 400 км. Благодаря быстрой зарядке мощностью до 200 кВт он заряжается до 80% за 24 минуты.

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В менеджменте KGM сообщили, что уже запланирован ряд международных презентаций, которые совпали с запуском в Европе Musso EV и Torres Hybrid.

"Начиная с этой поставки, мы планируем еще больше усилить наши дифференцированные маркетинговые стратегии для каждой страны, а также расширить наш глобальный выход на рынок", – заявил председатель KGM Квак Дже Сон.

Фото: KG Mobility

Перспектива Musso EV на европейском рынке велика. Толчок к этому дали корейцы, поскольку пикап уже вызвал большой ажиотаж в Корее, обойдя Hyundai и Kia. Когда в марте открыли стол заказов на эту машину, компания объявила, что получила более 3 200 заказов за две недели, а версию Special Edition раскупили за полтора часа.