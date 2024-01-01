Из Литвы в Украину пригоняют не только подержанные авто, но и БТР М113

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В ВСУ уже большой парк бронетранспортеров М113
Среди боевой техники августовский транш для поддержки украинской обороноспособности включает 14 бронетранспортеров М113. По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кашчунаса, эта помощь является не только демонстрацией солидарности с Украиной, но и инвестицией в собственную безопасность Литвы.
Американский гусеничный бронетранспортер M113 в автопарке Сил обороны Украины уже хорошо известен. Из добрых 40 различных версий у нас уже есть с добрый десяток различных модификаций.
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Если на первых порах наши армейцы настороженно воспринимали упоминаемый в паспорте и инструкции алюминиевый кузов, то после реального участия машины в боевых условиях все опасения отпали – броня из алюминиевого сплава надежно защищает бойцов от бронебойных пуль и кусков фугасных снарядов, поскольку корпус из такого материала оказался устойчивее обычного стального.
Это довольно компактная машина (4,86 х 2,69 х 2,5 м) вмещает в десантном отсеке 11 человек плюс впереди три члена экипажа (механик водитель, командир, пулеметчик). Из вооружения 12,5-тонная машина имеет сверху в стандартной комплектации – 12,7-миллиметровый пулемет.
В движение гусеничный транспортер приводит 215-сильный двигатель. На одной заправке M113 может пройти 320 км. Средняя скорость по дороге с твердым покрытием 64 км/ч, но по бездорожью она упадет вдвое и даже больше, если это будут сложные условия передвижения.
В августовский пакет помощи также вошли системы противовоздушной обороны малой дальности и средства борьбы с беспилотниками, в которых Украина крайне нуждается.
Также в пакете помощи есть внедорожники с запасными частями, грузовые прицепы, 20-тонные телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, винтовки, боеприпасы и различные запчасти. Эти ресурсы предназначены для обеспечения ежедневных оперативных потребностей украинских сил на поле боя.
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Литва в этом году уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины М577, бронемашины М113, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, электрические генераторы, а также легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос и другое обеспечение.
С начала войны до сих пор Литва предоставила Украине военную поддержку на более 641 миллион евро. Общая поддержка Литвы Украине превысила миллиард евро.