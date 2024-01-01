Из Литвы в Украину пригоняют не только подержанные авто, но и БТР М113

Среди боевой техники августовский транш для поддержки украинской обороноспособности включает 14 бронетранспортеров М113. По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кашчунаса, эта помощь является не только демонстрацией солидарности с Украиной, но и инвестицией в собственную безопасность Литвы.

Американский гусеничный бронетранспортер M113 в автопарке Сил обороны Украины уже хорошо известен. Из добрых 40 различных версий у нас уже есть с добрый десяток различных модификаций.

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Если на первых порах наши армейцы настороженно воспринимали упоминаемый в паспорте и инструкции алюминиевый кузов, то после реального участия машины в боевых условиях все опасения отпали – броня из алюминиевого сплава надежно защищает бойцов от бронебойных пуль и кусков фугасных снарядов, поскольку корпус из такого материала оказался устойчивее обычного стального.

Это довольно компактная машина (4,86 х 2,69 х 2,5 м) вмещает в десантном отсеке 11 человек плюс впереди три члена экипажа (механик водитель, командир, пулеметчик). Из вооружения 12,5-тонная машина имеет сверху в стандартной комплектации – 12,7-миллиметровый пулемет.

В движение гусеничный транспортер приводит 215-сильный двигатель. На одной заправке M113 может пройти 320 км. Средняя скорость по дороге с твердым покрытием 64 км/ч, но по бездорожью она упадет вдвое и даже больше, если это будут сложные условия передвижения.

В августовский пакет помощи также вошли системы противовоздушной обороны малой дальности и средства борьбы с беспилотниками, в которых Украина крайне нуждается.

Также в пакете помощи есть внедорожники с запасными частями, грузовые прицепы, 20-тонные телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, винтовки, боеприпасы и различные запчасти. Эти ресурсы предназначены для обеспечения ежедневных оперативных потребностей украинских сил на поле боя.

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Литва в этом году уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины М577, бронемашины М113, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, электрические генераторы, а также легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос и другое обеспечение.

С начала войны до сих пор Литва предоставила Украине военную поддержку на более 641 миллион евро. Общая поддержка Литвы Украине превысила миллиард евро.