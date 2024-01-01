Из Норвегии в Тернополь прибыли автомобили и медицинские грузы на 700 тысяч евро

Конвой привели норвежские волонтеры ОО "Машины для Украины". Вместе с ними прибыли члены парламента Королевства. Они регулярно помогают формировать средства на такие транши для Украины.

Как говорится в сообщении Тернопольской ОВА, на этот раз для пополнения армейского автопарка и запасов местной медицины союзники привезли шесть автомобилей разного типа и немало товаров бытового и медицинского назначения. Всю номенклатуру закупленного груза норвежские волонтеры предварительно согласовали с украинскими медиками.

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Общая стоимость привезенного для помощи украинцам достигла более 700 тысяч евро. Деньги донатили рядовые норвежцы, предприятия, организации, религиозные общины и, конечно, сами депутаты.

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В нынешнем транспортном пакете заметно выделяют бусы – грузовые "течики" Volkswagen Transporter, пассажирский микроавтобус Ford Transit, а также легковые автомобили Fiat Doblo, Peugeot 307, Honda CR-V. Об этих машинах редакция Авто23 рассказывала неоднократно.

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Стоит лишь уточнить, что всю технику волонтеры пригнали своим ходом. Перед этим она прошла соответствующее сервисное обслуживание, получила замену фильтров, масел и тому подобное.

Вся техника, прибывшая в гуманитарный хаб, в Тернополе не задержалась. Областная военная администрация сразу же по акту передала машины армейским подразделениям, в соответствии с запросами подшефных частей. Их дальнейший маршрут в войска не раскрывается, что вполне оправдано.

В целом, с начала полномасштабного вторжения упомянутая выше норвежская общественная организация "Машины для Украины" уже передала для украинской армии 133 автомобиля различного исполнения и назначения.

Фото, видео: Тернопольская ОВА