В Украине будут служить Toyota HMV: японские армейские внедорожники

Коротенькая информация на Х-странице Посольства Японии в Украине отмечает, что прибыли 14 машин. Это – последняя партия по ранее принятому решению о передаче Украине 30 транспортных средств.

Кроме колесной техники, прибыли два контейнера с медицинскими средствами. Правда, их перечень не уточнен. Это могут быть как медикаменты, инструментарий, так и оборудование.

Это не Hummer, а Toyota HMV

Что касается внедорожников Toyota HMV, то этот тяжелый полноприводный автомобиль в армейских подразделениях самообороны Японии имеет разное назначение, используется как машина для мотострелков, легкий тягач для тяжелых минометов, мобильный ракетный комплекс класса "земля-воздух", медицинский эвакуационный автомобиль.

По соответствующему назначению эти автомобили, внешне похожие на американский Hummer, будут эксплуатироваться и в подразделениях Сил обороны Украины. Опыт их использования уже есть, отзывы идут положительные.

Японский и украинский офицеры на фоне отгруженных внедорожников, доставленных из Японии для Украины через Польшу. Фото: посольство Японии

В моторной нише Toyota High Mobility Vehicle стоит 4,1-литровый турбодизельный двигатель I4 мощностью 170 л.с. Он ориентирован на создание высокого крутящего момента на низких оборотах. Внедорожник имеет блокировку дифференциалов, а также полноприводное управление.

Для любого рода войск

Салон автомобиля имеет разную вместимость, все зависит от назначения. Это может быть 6, 8 или даже 10 мест. Однако неизменным в любом исполнении является первый ряд. Там всего два места – водитель и пассажир (командир), а остальные места уже в соответствии с функциональным исполнением.

Эвакуационная версия имеет только два места для водителя и сопровождающего медика, а сзади вместо продольных или поперечных рядов с креслами размещаются носилки с ранеными – два места для лежачих при использовании классических каркасных военных носилок из брезента. Разместить больше не получится из-за выпирания колесных арок внутрь.

Полезная грузоподъемность 1500 кг позволяет установить как систему ПВО с зенитными пушками, пулеметами, так и противотанковую ракету установку.

В армии внедорожникам всегда рады

С каким именно функционалом будет использоваться такая техника в наших подразделениях не сообщается. С фото видно, что поступили транспортные версии внедорожников Toyota HMV и меньшей по размеру и Mitsubishi Type 73, о которой редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем.