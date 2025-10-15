Из Японии в Украину везут еще 30 военных машин Mitsubishi Type 73

На своей ФБ-странице новость озвучило Министерство обороны Японии. Там отмечается, что эта партия техники идет в продолжение ранее переданного 101 такого автомобиля и другой техники.

Первые две машины прибыли в Киев еще в мае 2023 года, а уже в декабре того же года начались поэтапные поставки. Об этом редакция Авто24 уже рассказывала.

Из показанного фото видно, что к поставке приготовлены машины из складских запасов оборонного ведомства. Как и в предыдущие разы, это будут машины в хорошем техническом состоянии, подготовленные к экстремальной эксплуатации в условиях войны.

Полуторатонный военный полноприводный автомобиль Mitsubishi Type 73 Kogata берет родословную от мирового бестселлера Mitsubishi Pajero. Фото: сайт silodrome.com

От гражданской версии салон "семьдесят третьей" отличается несколько спартанским обустройством, как и положено военным машинам. К тому же здесь в отличие от мирных аналогов использовано электрооборудование с напряжением 24 В.

Усиленная ходовая 1470-килограммового по полной массе автомобиля хорошо держит бездорожье (см. презентационное видео внизу). Тяговые возможности полноприводного 4х4 Type 73 обеспечивает 116-сильный дизельный двигатель с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой Super Select 4WD.

Как и в прошлые разы, нынешняя дополнительная партия из трех десятков машин имеет правый руль. Тентовый кузов с двумя основными активными дверями впереди и багажными сзади за запасным колесом можно легко трансформировать под любые нужды, в т.ч. антишахедные для зенитно-пулеметных мобильных отрядов.

Не такой комфорт как в гражданском Pajero, но пуленепробиваемый 2,8-литровый турбодизель компенсирует это живучестью, а полный привод – хорошим ходом. Фото: сайт silodrome.com

Также эта машина хорошо пригодна для рейдов в тыл врага, патрулирования, разведки, различных логистических и боевых задач.

Когда именно поступит техника в Украину, не сообщается. В коротком извещении сказано, что техника отправлена.