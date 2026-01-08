Из-за метели в ряде регионов остановили движение грузовиков

Сильный снегопад, гололедица и штормовой ветер минимизировали безопасность на горной дороге. Снежные переметы на проезжей части сделали невозможным движение на Р-21 в пределах участка 19+000-45+039 км.

О критической ситуации в 10 утра сообщила на своей ТГ-странице Укртрансбезопасность. А через два часа появилось извещение об аналогичной ситуации в другом регионе страны.

В 12:15 ведомство сообщило о закрытии движения для грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам Н-22 и М-06 в Ровенской и Житомирской областях. Причина та же – сильный снегопад, ветер, который вызывает образование снежных заносов на проезжей части.

В обоих случаях УТБ призвала в случае наступления ДТП с участием грузового и пассажирского транспорта оперативно информировать дежурного Укртрансбезопасности по номеру +380505083286.

О состоянии проезда автомобильными дорогами общего пользования государственного значения обращайтесь на круглосуточную горячую линию Агентства восстановления по телефону +380674006080.

Также это ведомство попросило автоперевозчиков и водителей учесть эти обстоятельства при планировании поездок.

Кстати, еще вчера Львовская область из-за сильной метели и ограниченной видимости на горных перевалах временно ввела ограничения движения для большегрузного транспорта в направлении Закарпатской области.

Такое решение приняли из соображений безопасности дорожного движения и для недопущения пробок и аварийных ситуаций.