Вечером во время дождя ям не было видно, поэтому водители не видели опасности.

Вечером 11 декабря в соцсети Фейсбук одна из пострадавших водительниц выложила видео. На нем полтора десятка автомобилей стоят в первом и втором рядах Северного моста с пробитыми колесами.

По ее словам, все эти машины попали в огромные ямы, которые дорожники не залатали в крайнем и среднем ряду от Троещины до Почайной. Ямы с острыми краями во время дождя стали невидимыми для водителей, поэтому около четырех десятков машин повредили колеса.

Автовладельцы также жалуются, что на Дарницком мосту в сторону левого берега ситуация с ямами похожа. Правда, пострадавших там меньше.

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Напомним, что резанные повреждения шин, образующиеся от попадания на острый край ямы, не ремонтируются. Поврежденное таким образом колесо следует заменить.