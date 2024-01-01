Из-за победы Трампа акции Tesla взлетели на 14%

Акции Tesla, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже, выросли более чем на 14% на открытии торгов в среду, сообщает Reuters.

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Илон Маск, крупнейший акционер Tesla, поддерживал Трампа в течение всей его предвыборной кампании, вложив в этот проект, по разным данным, более $100 млн.

Рост спроса на акции Tesla связан с оптимистическими ожиданиями и благоприятной политической обстановкой вокруг компаний связанных с Илоном Маском.