Укр
Ру

Из-за победы Трампа акции Tesla взлетели на 14%

Акции Tesla выросли на 14%, из-за новостей о победе на президентских выборах США Дональда Тампа.
Акции Tesla выросли в цене на 14% - Auto24
Евгений Гудущан
logo6 ноября, 15:50
logo0
logo0 мин

Акции Tesla, котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже, выросли более чем на 14% на открытии торгов в среду, сообщает Reuters.

Читайте также: BYD обошел Tesla по финансовым показателям

Илон Маск, крупнейший акционер Tesla, поддерживал Трампа в течение всей его предвыборной кампании, вложив в этот проект, по разным данным, более $100 млн.

Рост спроса на акции Tesla связан с оптимистическими ожиданиями и благоприятной политической обстановкой вокруг компаний связанных с Илоном Маском.

#Tesla #Aвтобизнес #Новости