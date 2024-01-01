Из-за удешевления нефти цены на АЗС пошли вниз

Весеннее солнышко растопило нефтяные цены. Они потянули за собой опт, а в дальнейшем должны были бы дойти и до розницы, пишет enkorr.ua. Сети традиционно не спешат и затянули знакомую "песню" о тяжелой судьбе (читай – низкую реализацию и большие остатки). Но изменения внешне дают надежду на незначительное снижение цен на стелах. Первые "подснежники" уже появились.

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В течение последнего месяца нефть упала более чем на 10%: с $77 до $69 за баррель. В то же время европейские котировки бензина в среднем просели на $98/т, или чуть более 3,60 грн/л, дизеля - на $58/т, или 2,40 грн/л.

Внутренний оптовый рынок еще не успел отыграть этот спад. Средняя оптовая цена на бензин уменьшилась на 2,18 грн/л, до 45,41 грн/л, на дизельное топливо - на 1,56 грн/л, 45,36 грн/л.

Частично это связано с изменением валютного курса. Так, с 11 февраля по 11 марта межбанковский курс доллара относительно гривны снизился на 0,29 грн/$, до 41,47 грн/$, а евро, наоборот, вырос на чуть более чем на 2 грн/€, до 45,18 грн/€.

В любом случае предпосылки для снижения в рознице созданы. По расчетам Консалтинговой группы "А-95", если нефть стабилизируется на отметке $70 за баррель, на заправках можно ожидать бензин А-95 по 54,8 грн/л (на 11 марта средняя стоимость по стране 56,73 грн/л), дизтопливо – по 52,5 грн/л (55,22 грн/л).

Падение в опте и почти недвижимость на АЗС обусловили рост спреда на бензине на 1,26 грн/л, до 10,60 грн/л (наибольший показатель с июня 2023 года), на дизеле - на 1,22 грн/л, до 9,50 грн/л (с июня прошлого года), на газе - на 75 коп./л, до 6,15 грн/л (как минимум с начала 2024 года).

Нервы железные не у всех, поэтому первые звоночки уже прозвучали. VST пересмотрела цены на бензин в отдельных регионах в диапазоне 0,5-2,5 грн/л. "Параллель" сбросила кое-где на дизель 1 грн/л. RLS – на "светлые" тоже.

"Укрнафта" и не чужая ей Shell ушли вместе в акцию до 8 марта и пока полностью из нее не вернулись. И если государственная сеть "играла" в пределах 0,5-1 грн/л, то Shell нырнула на 0,74-4,14 грн/л, а потом сообщила, что останется там до 16 марта.

"Зеленые" 8-9 марта организовывали уже привычную акцию "выходного дня" с дисконтом 5 грн/л. Отличием ситуации стало присоединение к коллегам по цвету UPG, которая ранее не реагировала на эти провокации, а теперь нашла в себе силы – 2 грн на "свете". Это тоже можно считать признаком появления лишнего процента жира в масле.

Характерно, что начал двигаться и газ, который, как отмечалось выше, вышел на хорошую маржинальность. Хотя до "нефтяников", конечно, было далеко: в Днепропетровской области "БРСМ-Нафта" и Motto снизили ценники на 30 коп./л, Neftek - на 50 коп./л, Mango и RLS - на 20 коп./л.

Та же "БРСМ" в Одессе скинула 1 грн/л. Целых 14 коп./л подарила своим клиентам в среднем Chipo. Самым строгим был Amic – 3 коп./л.

"Снижение цен не добавит реализации", – считает один из опрошенных ритейлеров. Между тем все предпосылки для снижения цен уже есть. Для гривны на литре – так точно.