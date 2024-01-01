Из-за уменьшения скорости в городах до 32,2 миль/ч в Великобритании подешевели страховки

В последние годы введение ограничения скорости 20 миль/ч стало горячей точкой в некоторых регионах. В сентябре 2023 года Уэльс ввел стандартное ограничение на 20 миль/ч (32,2 км/ч) в населенных пунктах, но после негативной реакции правительство отметило, что на некоторых участках дорог вернется к 30 миль/ч (48,3 км/ч), повідомляє The Guardian.

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В Англии города, включая Лондон, ввели зоны 20 миль/ч. Всего 265 км его дорог теперь подпадают под это ограничение скорости, и в планах будет еще больше. Вскоре ожидается введение ограничения 20 миль/ч на дорогах в жилых районах Манчестера, а также в центре города.

Реакция бизнеса не заставила себя ждать – уже в июне прошлого года одна из страховых компаний сообщила, что количество поврежденных транспортных средств в Уэльсе сократились на 20%. Тогда компания заявила, что на уменьшение ДТП “очевидно повлияло” ограничение скорости. Позже в страховой отметили, что среднестатистический водитель мог бы экономить 50 фунтов стерлингов в год на своем полисе автострахования, если бы подобные ограничения зоны были развернуты по всей стране.

Страховые компании сдержали слово – сейчас средняя цена нового полиса более чем на 160 фунтов стерлингов дешевле, чем год назад. Причем снижение стоимости полисов может продолжаться и в дальнейшем. Консалтинговая компания по ценообразованию Pearson Ham заявила: “Мы ожидаем дальнейшего падения стоимости страхования автомобилей в 2025 году”.