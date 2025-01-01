Из-за возгорания одного электромобиля более трех тысяч машин пошли на дно вместе с судном

Океанские глубины приняли судно в международных водах на расстоянии 360 морских миль от суши. Оно лежит на глубине 5000 метров. На такой глубине любые эвакуационные операции очень сложны. В качестве меры предосторожности, на месте остались два спасательных буксира, они оснащены оборудованием для контроля загрязнения.

По сообщению trasportoeuropa.it, кроме автомобилей там в танкерных баках хранится 350 тонн дизельного топлива и 1530 тонн низкосернистого мазута.

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В пламени судно три недели держалось на плаву. Попытки отбуксировать его в порт для более мощного тушения пожара оказались тщетными, поскольку погода этому не способствовала.

Morning Midas длиной 183 метра и валовой вместимостью 46 800 тонн ходил под либерийским флагом от имени китайской компании Saic Anji Logistics для перевозки транспортных средств из Китая в Мексику. Судно 26 мая 2025 года вышло из порта Яньтай, Китай, с конечным пунктом назначения в Ласаро-Карденас, Мексика, куда оно должно было прибыть 15 июня.

Из 3048 транспортных средств, загруженных в его трюмах, 70 были полностью электрическими, а 681 – гибридными. В 14:00 по местному времени 3 июня экипаж заметил дым, идущий с одной из палуб судна, где хранились электромобили. Судно в это время находилось примерно в 300 морских милях к юго-западу от острова Адак, Аляска. Очевидно, огонь от одного электромобиля распространился на другие машины и процесс пошел...

Экипаж немедленно активировал процедуры аварийного пожаротушения и применил судовые системы борьбы с огнем. Пламя укротили, но оно снова вспыхнуло после того, как система тушения исчерпала свои силы – характерное поведение пожаров, вызванных литий-ионными аккумуляторами, которые трудно потушить.

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Несмотря на усилия экипажа, огонь стал неконтролируемым, что заставило капитана приказать людям покинуть борт. После эвакуации экипажа судно оставалось дрейфовать и гореть в северной части Тихого океана, а огонь продолжал распространяться по палубам судна. Через три недели оно из-за критического наклона перевернулось и затонуло.