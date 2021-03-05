Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2021 № 152, которым внесены изменения в Правила дорожного движения.

Что изменилось:

дополнили определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств),

убирали возраст ребенка, оставили только рост (145 см);

убрали требование относительно пользования детскими удерживающими системами в транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированных транспортных средствах (медицинской помощи, Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, ГСО);

дополнили пункт о правилах использования детских удерживающих систем в транспортных средствах.

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А теперь подробнее: пункт 1.10 ПДД дополнен новым абзацем:

детская удерживающая система – оборудование, способное удерживать ребенка в сидячем или наклоненном положении, которое в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования находящегося в нем ребенка путем ограничения подвижности его тела.

Подпункт "б" пункта 21.11 изложен в следующей редакции (запрещается перевозить):

б) детей, рост которых меньше 145 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме:

транспортных средств, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, при условии соблюдения установленных этими Правилами ограничений скорости движения;

специализированных санитарных автомобилей бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Управления государственной охраны во время выполнения ими неотложного служебного задания.

Правила дополнены пунктами 21.12 — 21.16 следующего содержания:

21.12. Детские удерживающие системы должны использоваться в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы, предусмотренными их конструкцией, и отвечать требованиям действующих в Украине правил и нормативов.

21.13. Детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда. В случае перевозки ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (в случае ее наличия).

21.14. Детские удерживающие системы устанавливают и используют в соответствии с инструкциями производителей этих систем и транспортных средств.

21.15. Характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, который в ней перевозится.

21.16. Дети должны находиться в детских удерживающих системах в пристегнутом положении.

Справка:

В 2019 году была усилена ответственность за нарушение правил перевозки детей — штраф 510 гривен, а за повторное в течение года совершение нарушения — 850 гривен. В течение прошлого года полицейские составили 2 664 административных постановления за нарушение правил перевозки детей.