Изменены правила хранения номерных знаков

Кабинет Министров Украины принял постановление №1274 от 8 октября 2025 года, которым обновлен перечень платных услуг в сервисных центрах МВД. Документ вступил в силу 11 октября, а изменения коснулись двух ключевых направлений - хранения номерных знаков и бронирования буквенно-цифровых комбинаций (БЦК).

Согласно новым правилам, автовладельцы теперь могут оформлять и оплачивать эти услуги онлайн, а также имеют четко определенные сроки и тарифы.

Новые тарифы платного хранения номерных знаков

Ранее срок определял сам автовладелец, а оплата осуществлялась за каждые сутки. Теперь действуют фиксированные пакеты услуг:

108 грн – за 10 дней хранения;

324 грн – за месяц;

3153,60 грн – за год.

Стоимость уже содержит НДС (20%), но не учитывает банковскую комиссию.

Важно: если транспортное средство перерегистрировано раньше, чем истек срок оплаченного хранения, Коши не возвращаются.

Новые правила уничтожения номеров

Если оплата не произведена вовремя, номера уничтожаются на 11-й день или на следующее утро после завершения оплаченного срока.

Все платежи по старым правилам (до 11 октября 2025 года) не принимаются. Если их осуществили после этой даты, нужно оформить заявление на возврат средств в региональном сервисном центре.

Новые правила бронирования номерных знаков

Обновление также коснулось услуги бронирования выбранных или заказанных БЦК.

Основные изменения:

Срок действия бронирования продлен с 10 до 15 календарных дней.

Стоимость услуги теперь фиксированная - 162 грн (с НДС, без банковской комиссии).

Ранее бронирование оплачивалось по 10,8 грн за сутки, максимум на 10 дней.

Цель изменений

Как уверяют в МВД, постановление направлено на упрощение процедур, удобство пользователей онлайн-сервисов и унификацию стоимости услуг.

Обновленные правила также позволяют эффективнее администрировать спрос на индивидуальные комбинации номеров и предотвратить бесконтрольное длительное хранение неиспользованных знаков.