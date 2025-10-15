Jeep объединил Wagoneer и Grand Wagoneer в одну модель - новый Grand Wagoneer 2026 представлен официально

Базовая цена новинки стартует от $62 145, что на 22 800 долларов дешевле, чем стоил предыдущий Grand Wagoneer. В то же время это также на $2 200 дороже старого Wagoneer. Фактически, Stellantis и Jeep сделали новинку одновременно доступнее и дороже, в зависимости от точки отсчета.

Новый стиль - в духе электрического Wagoneer S

Кроссовер получил полностью новую переднюю часть кузова, напоминающую электрический Wagoneer S. Традиционную массивную решётку заменила минималистичная светодиодная панель с семью вертикальными прорезями, которая плавно переходит в узкие фары. Ниже появился больший центральный воздухозаборник и Т-образные LED-ходовые огни.

Также с капота исчезла надпись Wagoneer - теперь там снова логотип Jeep. Сзади установлены новые полноразмерные светодиодные фонари, а хромовые элементы почти полностью убрали. Диаметр колес в зависимости от комплектации - от 18 до 22 дюймов.

Интерьер: больше экранов и проекция нового поколения

Jeep не делал радикальных изменений в салоне, но размер мультимедиа Uconnect вырос с 10,1 до 12 дюймов, а в топовых версиях появился новый проекционный дисплей с вдвое большим полем обзора. Список оснащения “в базе” включает:

подогрев и вентиляцию передних сидений

капитанские кресла второго ряда и третий ряд

кожаный руль с подогревом

трехзонный климат-контроль и аудиосистему Alpine с девятью динамиками

полный пакет ассистентов: адаптивный круиз, удержание в полосе, мониторинг слепых зон

Для тех, кто хочет максимум внедорожных способностей, будет доступен пакет Upland - с пневмоподвеской Quadra-Lift, блокировкой дифференциалов, буксировочными крюками и защитой днища.

Новый силовой агрегат: до 647 л.с. и более 800 км запаса хода

Стандартная версия получает 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом с 420 л.с. и 635 Нм, заменивший V8 Hemi. Но главная новость - вариант REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Это гибрид с большой батареей на 92 кВт-ч и бензиновым V6 3.6 Pentastar в роли генератора, как у нового Ram 1500 REV. Jeep оценивает суммарную мощность в 647 л.с. и 840 Нм, разгон 0-100 км/ч - за 5 секунд, а запас хода - более 805 км.

Производство

Выпуск Grand Wagoneer 2026 начнется до конца года. Версия с расширенным запасом хода выйдет позже. Для Украины официальных поставок, по-прежнему, не предусмотрено, но учитывая популярность пригона больших SUV из США, можно ожидать появление новинки через год-полтора после старта продаж.