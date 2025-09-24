"Экономия" на налогах при торговле нефтепродуктами не прошла

Как отмечают в Бюро экономической безопасности Украины, двум директорам предприятий за уклонение от уплаты налогов, служебный подлог и незаконные действия с финансовыми документами и платежными средствами, совершенными в составе группы, сообщено о подозрении.

Детективы установили, что в течение 2024 года упомянутая группа лиц использовала реквизиты ряда предприятий с фиктивной фактурой поставки нефтепродуктов. А вот реальные поставки велись по теневой схеме учета и осуществлялись вне фискального контроля.

Читайте также На Буковине прикрыли АЗС, где отпускали поддельный бензин А-92 и А-95

Конечно, основные объемы реализованных нефтепродуктов не отражались в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Такая "арифметика" значительно уменьшала базу налогообложения и позволяла фигурантами дела уклонялась от уплаты НДС.

В ходе проведенного расследования детективы обнаружили несоответствие подписей в финансовых документах, бестоварность части операций и использование поддельных транспортных накладных. Данные анализа работы транспортных средств, изъятые записи видеокамер и другие установленные материалы подтвердили, что реальные поставки не происходили или фиксировались с нарушениями.

Точно установлено, что организаторы схемы действовали по заранее разработанному плану: предоставляли реквизиты "фиктивных" предприятий, в том числе электронные подписи и банковские счета, получали поддельные первичные документы, регистрировали налоговые накладные в Едином реестре и подавали декларации с заниженными налоговыми суммами.

Читайте также В столице прикрыли фейковую АЗС

Для сокрытия следов использовали измененные IP-адреса и электронные ключи подконтрольных предприятий, а перечисление средств осуществляли через подконтрольные счета с помощью поддельных платежных поручений.

После завершения следствия обоим фигурантам за совершенные противозаконные действия придется отвечать в суде. Регион и названия предприятий не указаны.