Экраны в автомобилях Kia и Hyundai могут погаснуть прямо на ходу

Это означает, что водитель в определенный момент может остаться без отображения скорости, предупреждений или других критически важных данных. Именно поэтому автопроизводители объявили масштабный отзыв автомобилей в США, отмечает Auto24.

Общие корни проблемы - Hyundai Mobis

В обоих случаях речь идет о цифровых приборных кластерах, изготовленных компанией Hyundai Mobis. Хотя отзывы оформлены отдельно для Hyundai и Kia, источник проблемы фактически один и тот же. По данным производителей, сбой возникает из-за электрических помех в схеме управления питанием дисплея. Этот “шум” в цепи питания способен вызывать некорректную работу системы.

Отзыв Hyundai - перезагружающиеся экраны,

В случае Hyundai речь идет о дефекте, из-за которого цифровая панель приборов может время от времени самопроизвольно перезапускаться. Компания объясняет это нестабильной работой интегральной микросхемы управления питанием. Из-за таких сбоев автомобили не соответствуют требованиям американских стандартов безопасности, ведь водитель может потерять доступ к ключевой информации.

Под отзыв попали более 41 тысячи автомобилей, преимущественно 2026 модельного года. Среди них: Ioniq 5, Santa Cruz, Kona, Palisade и Palisade Hybrid, Santa Fe и Santa Fe Hybrid, Sonata и Sonata Hybrid, а также Tucson в бензиновых, гибридных и плагин-гибридных версиях. Владельцев начнут официально информировать с 27 марта. Часть машин можно будет обновить “по воздуху”, а для других понадобится визит к дилеру.

Отзыв Kia - защита от перегрева, работающая против водителя

У Kia ситуация очень похожа, но с несколько иной формулировкой. Здесь цифровые панели могут ошибочно переходить в режим защиты от перегрева и временно выключаться во время движения. Причина опять же кроется в чрезмерных помехах в схеме питания дисплея. Результат тот же - черный экран вместо скорости, индикаторов и предупреждений.

Kia отзывает 42 677 автомобилей, в основном 2026 модельного года. В список вошли Sportage в бензиновой, гибридной и PHEV-версиях, Sorento с теми же типами силовых установок, седан K5, электрический EV9, минивэн Carnival и Carnival Hybrid, а также модель K4. Сообщения для владельцев начнут поступать с 26 марта. Как и в Hyundai, часть автомобилей получит обновление дистанционно, остальным понадобится заезд в сервисный центр.

Почему это действительно серьезно

Хотя механически автомобили остаются исправными, отказ цифровой панели во время движения - это не мелочь. Отсутствие информации о скорости, предупреждений систем безопасности или давления в шинах может создать реальный риск аварийной ситуации. Именно поэтому оба бренда действуют достаточно оперативно, признавая проблему и предлагая программное решение.