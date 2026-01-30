Экс-глава ТЦК не смог отсудить элитные "тещины" машины, конфискованные как нетрудовые доходы

Роскошные автомобили люксового класса, которые были зарегистрированы на тещу военкома, но которыми пользовался сам глава ТЦК, к бывшим хозяевам не вернется.

Как говорится в релизе АП ВАКС, Апелляционной палата оставила в силе решение ВАКС от 3 октября 2025 года о признании необоснованными активы семьи чиновника.

Читайте также Подполковник Ровенского ТЦК на "подаренной" Toyota долго не ездил

Теща машины приобрела для зятя-военкома

Напомним, у теперь уже бывшего руководителя ТЦК конфисковали два авто, суммарная стоимость которых достигает 3,4 млн грн. Машины относятся к люксовому классу.

Речь идет, в частности, об автомобиле Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и Lexus NX200, год выпуска которого не указан.

Читайте также Военкомов-взяточников начали брать в наручники прямо возле их роскошных авто

По первичным документам Государственного бюро расследований и доказательствами прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) установлено, что оба автомобиля находились в собственности тещи чиновника, но фактически ими пользовался бывший руководитель ТЦК и его близкие.

В годы войны теща разбогатела

В ходе досудебного расследования выяснилось, что теща бывшего руководителя районного ТЦК в Харькове именно за первые два года войны приобрела упомянутые люксовые машины на сумму 3,4 млн гривен. Обе модели относятся к люксовому классу машин.

Следователи не смогли найти законных источников для таких расходов и на этом основании направили иск в Высший антикоррупционный суд с требованием признать эти активы необоснованными. Что и было судом признано, но опротестовано апелляционным заявлением представителями бывшего военкома.

Читайте также Автопарк одесского военкома арестовали: на чем он ездил

Экс-военком в отчаянии: теща без автомобилей

Апелляционную палату доказательства жалобщиков не убедили. Коллегия судей АП ВАКС всесторонне рассмотрела дело и оставила без удовлетворения апелляционные жалобы представителей ответчиков.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, то есть с 28 января.

Однако точку ставить рано. Заявителям разъяснено, что это решение они могут обжаловать представлением в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.