Эксклюзивный Ford Mustang SVT Cobra R разбили в автосалоне, хотя он даже не выезжал на дорогу

В столкновении с роскошным автомобилем виноватым признали водителя автомобиля Hyundai Tucson. Тот вообще стоял за пределами салона Tri-City, никакого желания заехать внутрь не имел. Однако, как пишут в ряде ресурсов и thedrive.com, что-то пошло не так.

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В тот момент, когда водитель включил заднюю скорость для выезда в проезд, произошло неожиданное. По результатам предварительного следствия, это было 13 декабря.

SVT Cobra R в салоне Tri-City не один год радовала покупателей эксклюзивным исполнением. Фото: Tri-City

В протоколе полиции Идена указано, что "водитель номер один во время движения задним ходом потерял контроль над транспортным средством, в результате чего неуправляемая машина задним ходом въехала в автосалон и столкнулась с автомобилем Mustang, когда тот был припаркован внутри здания".

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Из копии схемы в протоколе расследования кривая траектории движения Hyundai выглядит аккуратной, без каких-либо хаотичных отклонений, что немного странно, когда водитель теряет контроль над управлением. В подобной ситуации водитель не только крутил бы руль, пытаясь повернуть в нужную сторону или вообще куда-либо, но и пытался бы педалировать, нажимая на тормоз. Это непременно привело бы к отклонению от указанной траектории.

На пилонах возле выставленного на подиуме "Мустанга" подана вся информация об автомобиле. Фото: Tri-City

Зато здесь ровная кривая по дуге с хорошо зафиксированным углом повернутого руля. Вероятно, водитель просто растерялся, не снял ногу с педали газа, продолжая еще больше на нее давить и, набирая ускорение, проломил часть стены и как минимум три секции оконных стеклопакетов.

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Зафиксированный в руках руль на определенный угол поворота колес каллиграфически вписал Tucson в дугу, завершившуюся в правой боковине пассажирской двери "Мустанга". Приехали.

Чтобы совершить таки наезд, нужно постараться, но ведь удалось... Фото: сайт thedrive.com

Редакция Авто24 разыскала сайт этого автосалона, чтобы для собственной версии установить, или стекло витрины доходило до самого низа и практически сравнялось с полом, или там снизу частично были фундамент или стена. Оказалось последнее.

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Даже при условии легкого стенового материала, автомобилем массой от 1410 до 1893 кг разбить такую преграду не так-то просто. Сила удара для этого должна быть достаточно мощной. А чтобы такого результата достичь, водителю Hyundai Tucson нужно вжать педаль газа чуть ли не в пол и набрать хороший разгон и ускорение.

Здесь хорошо видно, под окнами все-таки есть стена, изготовленная из пеноблоков. что подтверждают обломки на фотографии выше. Фото: Tri-City

Судя по схеме в полицейском протоколе и учитывая длину здания салона относительно условных ориентиров на найденных фото, можно сделать вывод, что возможность набрать соответствующее ускорение у водителя Tucson была даже с запасом: в зависимости от поколения и мощности двигателя он сотню набирает за 8-16,1 сек.

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При таком условии Hyundai влетел внутрь, проломив подоконный парапет стены. Повреждения Mustang могло бы быть значительно больше и убыточнее, но именно вот эта вот подоконная преграда сильно притормозила одичавшую машину.

Вероятно, в момент удара в подоконный элемент стены нога водителя сорвалась с акселератора и автомобиль уже на остатках инерционной силы влетел в Mustang. Однако и этого было достаточно – роскошный автомобиль на подиуме получил травмы и нуждается в лечении.

Воспроизведенная следователями полиции схема заезда автомобиля Hyundai Tucson в автосалон. Коллаж: Авто24

Абсолютно новый Ford Mustang SVT Cobra R 2000 года, который является одним из всего 300 изготовленных в ограниченной серии, получил значительные, но не критические повреждения. В полицейском отчете указана оценка ущерба Mustang в 30 000 долларов США.

Эксперты считают цену немного заниженной, поскольку впереди сложная работа по восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что его точно поставили на восстановление.

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Один из механиков-комментаторов заявил, что если бы владел местной мастерской ремонта кузовов, то сделал бы ремонт бесплатно при условии, что Mustang вернут в выставочный зал с рекламой на видном месте его услуг.

При любых обстоятельствах и последствиях нетронутый эксплуатацией и дорожным пробегом 2000 SVT Cobra R остается неоспоримой звездой. По сути, это уличный гоночный автомобиль. Разработчики Cobra R отказались от радио, кондиционера, звукоизоляционных устройств, заднего сиденья и электрических подъемников стекла ради его спортивных преимуществ.

Парадные двери из алюминиевого профиля. Из такого же материала изготовлены и оконные секции. Фото: Tri-City

Автомобиль получил 5,4-литровый двигатель V8 мощность в 385 лошадиных сил, амортизаторы Bilstein, пружины Eibach, лучший стабилизатор поперечной устойчивости и специальные аэродинамические характеристики.

Максимальная скорость 175 миль/ч, то есть 273.5 км/ч, что делает его самым быстрым Mustang за всю его историю.

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Что точно произошло с водителем Hyundai Tucson, в каком он был состоянии, какой стаж или опыт вождения, не сообщается. О наказании и окончательной сумме ущерба также ничего не сказано.

Конечно, в итоге все будет не очень дешево, поскольку к сумме за восстановление разбитого автомобиля владельцы дилерского центра обязательно приплюсуют ремонт помещения и потерю вероятной выгоды от простоя автосалона.

Преграда из стеновых пеноблоков, толстого витринного стекла и алюминиевого оконного профиля оказались бессильными перед непонятными действиями водителя. Коллаж: Авто24

Впрочем, требования об упущенной выгоде автосалон может и не применять санкции, поскольку после составления протокола и завершения следственных действий салон открылся. Как только там убрали стекла и подмели пол и брусчатку снаружи, покупатели пошли туда не только из-за любопытства, но и с целью приобретения техники. Таким образом, Tucson сделал Tri-City Ford еще и рекламу.