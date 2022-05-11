Один из экспертов топливного рынка считает, что в Украине слишком большое количество АЗС и из-за этого возникают проблемы.

Одной из причин постоянных проблем топливного рынка Украины, которые возникали и раньше, и которые война только усилила, является избыточная розничная инфраструктура в этом сегменте. Такое мнение высказал председатель комиссии по вопросам нефтегазового комплекса Общественного совета при Минэнерго Сергей Сапегин.

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По оценкам научно-технического центра “Психея”, для обеспечения потребителей горючим Украине достаточно будет в десять раз меньше АЗС, чем есть сейчас.

“С учетом долговременной тенденции строительства крупных автозаправочных комплексов с разнообразной инфраструктурой услуг и высокими накладными расходами, таких комплексов на рынке очень много, и эту избыточную составляющую владельцы сетей закладывают в стоимость топлива, что обуславливает высокие розничные цены на стелах АЗС”, – объясняет свою теорию Сапегин.

По его словам, то, что конкуренция не привела к выходу с рынка “лишних” игроков, означает на самом деле отсутствие должной конкуренции между АЗС. И вероятно свидетельствует о наличии слаженных действий всех операторов. При этом далеко не все розничные операторы придерживаются введенных государством ограничений.

"Здесь и прямое нарушение требований по ценам, и топливные карты с более высокими ценами, и непрозрачные системы “лояльности”. Я уже не говорю об ограничении прав потребителей продажей 10 и даже 5 литров горючего на одно авто, что ведет не только к лишним потерям горючего в очередях, но и к раздуванию ажиотажного спроса. И если в мирное время – это лишь административные правонарушения, то в военное – похоже на мародерство”, – убежден Сапегин.