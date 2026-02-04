Электрическая Toyota C-HR оказалась существенно дороже своего близнеца от Subaru в США

Парадокс в том, что компактный C-HR стоит примерно на 2 тыс. долларов дороже bZ в базе и своего близнеца Subaru Uncharted, сообщает Auto24. Объяснение простое: новинка стандартно оснащается полным приводом с двумя электромоторами. Совокупная отдача системы составляет 252 кВт (338 л.с.), тогда как bZ в базовой версии имеет только передний привод, а полноприводная модификация еще дороже.

Напомним: Toyota изменила название кроссовера bZ4x на bZ в США

Динамика и запас хода

Электрический C-HR оказался не только стильным, но и довольно быстрым. Разгон до 100 км/ч занимает около 5 секунд, что вполне на уровне спортивных кроссоверов. Батарея емкостью 74,7 кВт-ч обещают обеспечить запас хода до 470 км по американскому циклу. Поддержка быстрой зарядки позволяет пополнить заряд с 10 до 80% примерно за 30 минут, а наличие порта NACS означает совместимость с сетью быстрых зарядок Tesla в США.

Купе-кроссовер с богатым “базисом”

Даже в стартовой комплектации C-HR выглядит совсем не как “входной билет” в мир электромобилей. Автомобиль получил 18-дюймовые легкосплавные колеса, электропривод крышки багажника, рейлинги на крыше и фирменную оптику с С-образными фарами. В салоне - цифровая панель приборов и большой 14-дюймовый мультимедийный экран, подогрев руля и передних сидений, отделанных тканью с материалом SofTex.

Комфорт дополняют электрорегулировки водительского кресла в восьми направлениях, две беспроводные зарядные площадки для смартфонов и аудиосистема с шестью динамиками. Подрулевые лепестки позволяют управлять интенсивностью рекуперативного торможения.

Безопасность

В стандартное оснащение входит полный пакет Toyota Safety Sense 3.0, включающий адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов, мониторинг слепых зон и помощь при парковке с автоматическим торможением спереди и сзади. Фактически, большинство современных электронных помощников здесь уже “в базе”.

Что предлагает топ-версия

Для тех, кто хочет максимума, Toyota подготовила версию C-HR XSE за 39 000 долларов. Она отличается 20-дюймовыми колесами, более премиальным салоном с замшей и SofTex, памятью сидений, системами помощи в пробках и при смене полосы, а также панорамной камерой кругового обзора. Среди опций также заявлены двухцветная покраска кузова и панорамная стеклянная крыша.

Также интересно: Новая электрическая Toyota оказалась на 5 тысяч долларов дороже, чем близнец от Subaru

Малый, но с характером

Новый Toyota C-HR наглядно показывает, что в мире электромобилей размер больше не равен цене. Компактный кроссовер берет не габаритами, а мощностью, оснащением и технологиями. И хотя его стоимость может удивить, C-HR явно рассчитан на тех, кто хочет яркий электромобиль без компромиссов.