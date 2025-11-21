Электрические мусоровозы Mercedes-Benz eEconic вытесняют дизельные модели: что это за машины

Агентство по утилизации отходов с таким количеством аккумуляторного спецтранспорта делает улицы 300-тысячного города не только чище, но и тише и менее угарными. Об этом рассказывает electrek.co.

Парк аккумуляторных машин в Karlsruhe, что по размерам и количеству населения похож на обычный областной центр Украины, относительно новый. Карлсруэ полностью полагается на электрические мусоровозы Mercedes только с конца сентября. Тогда пришли первые семь моделей eEconic.

Маленькие партии покупок теперь в прошлом

Коммунальщики города решили на мелочные приобретения не размениваться, взяли по-крупному. Обычно коммунальные службы немецких городов для таких операций берут одну-две электрические машины такого исполнения.

Даже Берлин столько инновационных электрических машин Mercedes-Benz eEconic на единицу обслуживаемой площади не имеет. Там есть небольшой парк (см. видео ниже), но по емкости такого спецтранспорта ему до этого городка далеко.

В Карлсруэ сразу заменили весь автопарк, приобретя в несколько этапов 18 аккумуляторных мусоровозов тяжелого класса. Они заменили дизельные версии.

С низким порогом на вход

Ходовая база такого спецтранспорта рассчитана именно на коммунальный транспорт. Mercedes-Benz eEconic имеет низкую кабину специального исполнения.

Здесь левая дверь со стороны водителя обычная одностворчатая с низким порогом на вход, а вот со стороны пассажиров двери "автобусные" – складываются внутрь, не выступая наружу.

Аккумуляторные тяжелые мусоровозы вытеснили из города дизельные версии. Фото: Ixtacy GmbH, сайт daimlertruck.com

Заряда батареи – на смену с запасом

За смену грузовики преодолевают без подзарядки среднее маршрутное расстояние около 80 км на аккумуляторных батареях емкостью 112 кВт-ч. Правда, в паспорте отмечается, что может преодолеть 100 или 150 километров, все зависит от кассеты с батареями. Их обычно здесь три

Такой промежуток работы обеспечивают эффективные электродвигатели Mercedes и рекуперативное торможение, которое прекрасно проявляется в типичных циклах работы грузовиков с частыми остановками.

Таким образом мусоровоз способен работать без подзарядки почти две смены.

Экология города выиграла ощутимо

"После добрых 80 километров с примерно 60 остановками на ежедневном маршруте потребление энергии составляет лишь около 35% от емкости аккумулятора, а это означает, что уровень заряда снизился со 100% до 65-64% соответственно", – заявляют менеджеры автопарка.

Кроме этого, eEconic имеет преимущества на экологической ниве, может сэкономить от 150 до 170 тонн CO₂ в год. Это приводит к общей потенциальной годовой экономии около 1200 тонн выбросов CO₂.

Экипажи машин от комфорта в кабине и работы оборудования в восторге – тихо, без угара, удобно и минимумом физических нагрузок. Фото: Ixtacy GmbH, сайт daimlertruck.com

Машину тестировали в городе в течение года

Специалисты Mercedes-Benz Trucks и местный дилер поддерживали “Команду Sauberes Karlsruhe” во внедрении электрификации. Они помогали TSK и ее партнерам по вопросам развертывания транспортных средств и внедрения местной зарядной инфраструктуры.

С августа 2024 года по сентябрь 2025 года TSK более года использовала тестовый автомобиль для накопления опыта и проверки практичности альтернативной системы привода для перевозки отходов.

В течение этого времени сотрудники TSK предоставляли подробные отзывы. Они отметили тихую езду, приятные впечатления от вождения без вибраций, ускорения и низкий уровень выбросов. В частности, они положительно оценили значительно более комфортные условия работы в задней части автомобиля и в кабине водителя (см. видео ниже).

Кто заплатил за обновки

Приобретение электромобилей было профинансировано Федеральным министерством транспорта (BMV) в рамках директивы по продвижению легких и тяжелых коммерческих транспортных средств с альтернативными, экологически чистыми приводами и соответствующей инфраструктурой заправки и зарядки (KsNI).

Директиву о финансировании координировала компания NOW GmbH, а заявки были одобрены Федеральным ведомством логистики и мобильности.