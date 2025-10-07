Электрический Avatr 06 с пробегом в 1000 км загорелся на парковке: фото

Инцидент произошел 5 октября на парковке в селе Дунби провинции Фуцзянь. Как сообщает CarNewsChina, ссылаясь на издание The Sanxiang Daily, автомобиль Avatr 06 внезапно загорелся, когда стоял на парковке. На кадрах с места происшествия видно пламя, которое быстро охватило кузов. В результате загорелось еще семь рядом припаркованных машин - среди них Audi, BMW, Mazda и Aion.

Читайте также: Новые аккумуляторы для электромобилей обещают увеличение запаса хода на 50%

Отмечается, что кроме автомобилей никто не пострадал. Владелица электрокара рассказала журналистам, что приобрела машину 28 августа 2025 года, а пробег составлял всего 1066 км. За несколько минут до возгорания приложение Avatr показало температуру в салоне 76,4°C. Дым начал идти из района переднего пассажирского сиденья.

Представители Avatr, Changan и CATL пока официально не комментировали инцидент. Производитель, по словам владелицы, связался с ней и пообещал “надлежащее решение ситуации”. Некоторые китайские автоэксперты предполагают, что причиной мог стать аксессуар или бутылка духов, оставленная на центральной консоли - возможно, стекло выполнило роль линзы для солнечных лучей, что и привело к возгоранию.

Подробнее об Avatr 06

Avatr 06 - это полностью электрический седан среднего размера, совместная разработка компаний Changan, Huawei и CATL. Модель дебютировала 19 апреля 2025 года.

Основные характеристики:

Длина - 4855 мм, ширина - 1960 мм, высота - 1450 мм, колесная база - 2940 мм;

Мощность: от 338 до 590 л.с.;

Аккумулятор CATL емкостью 72,88 кВт-ч;

Запас хода - 600–650 км (CLTC);

Также доступна версия EREV (электромобиль с удлинителем запаса хода) на 231 кВт (310 л.с.).

Также интересно: Dacia показала новый Hipster - потенциально самый дешевый электромобиль в Европе

Стоимость модели в Китае - от 209 900 до 279 900 юаней (≈29 480–39 300 долларов). По данным China EV DataTracker, за период с апреля по август Avatr продал более 24 000 единиц этой модели. Пожар Avatr 06 - первый известный случай возгорания моделей бренда, который позиционирует себя как премиальный подбренд Changan и технологического партнера Huawei. Однако, поскольку аккумулятор, вероятно, не стал источником возгорания, этот случай вряд ли существенно повлияет на репутацию бренда.