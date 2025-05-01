Электрический BMW 2 Series будет доступен только в кузове седан

Первыми моделями на новой платформе Neue Klasse будут кроссовер iX3, что дебютирует впоследствии этим летом, а также седан i3, который дебютирует вскоре после этого. Несмотря на это, компания BMW также готовит электрический i2, который в отличие от текущей линейки 2-й серии, будет исключительно четырехдверным седаном.

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Как сообщает BMWBlog, новинка будет моделью начального уровня, основными отличиями которой от хэтчбека BMW i1, работа над которым также ведется, будут просторность и удобство в салоне. Сейчас линейка BMW 2 Series состоит из версий купе/кабриолет, Active Tourer и Gran Coupe.

BMW M2

Ранее в отчете от сентября 2022 года говорилось, что начало производства нового BMW i2 запланировано на июль 2028 года, но BMWBlog пишет, что i2 поступит в продажу до 2030 года, поскольку сроки запуска постоянно меняются.

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Несмотря на это, утверждается, что электрический i2 не заменит бензиновый купе 2-й серии, но компания также не планирует выпускать преемника модели с двигателем внутреннего сгорания. Напоследок, новый BMW i2 будет использовать технологию аккумуляторов BMW шестого поколения и предлагаться с задним, или полным приводом.