Электрический Ford Bronco дебютировал в Китае с раздвижной крышей для кемпинга: фото

После дебюта на автосалоне в Чэнду, Ford открыл заказы на новый Bronco Smart Horse/Basecamp – третью модель в семействе Bronco, разработанную эксклюзивно для Китая. Ранние клиенты получат бесплатную опцию “набор для кемпинга с подъемом крыши” стоимостью ¥12 000 ($1685).

Фактически, это просто панорамная стеклянная крыша, которая наклоняется на 360 мм вверх, обеспечивая больше места для головы над вторым рядом сидений. Кроме того, передние сиденья складываются, а подголовники опускаются одним нажатием кнопки. Водители также могут сложить сиденья второго ряда и накрыть их сплошным матрасом.

В задней части, есть то, что Ford называет “горной кухней”. Она включает откидной столик, а также магнитную ленту для хранения ножей и столовых приборов. Также есть держатель для напитков и встроенная открывалка для бутылок. Автомобиль доступен в полностью электрическом варианте с системой полного привода мощностью 322 кВт (451 л.с.) и батареей емкостью 105,4 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 650 километров.

Клиенты также могут выбрать вариант с увеличенным запасом хода, который имеет 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, два электродвигателя и аккумуляторную батарею емкостью 43,7 кВт-ч. Эта версия имеет мощность 310 кВт (421 л.с.) и запас хода исключительно на электротяге 220 км. В то же время двигатель внутреннего сгорания увеличивает общий запас хода до 1220 километров в цикле CLTC.

Новый внедорожник имеет колесную базу 2950 мм такую же, как у полноразмерного четырехдверного Bronco для рынка США, и значительно длиннее, чем 2670 мм Bronco Sport. Общая длина также достигает 5025 мм, что делает его больше как за Bronco (4810 мм), так и за Bronco Sport (4400 мм).