Электрический Hummer H1 Арнольда Шварценеггера ищет нового владельца

Уникальный электрифицированный Hummer H1, создан специально для Арнольда Шварценеггера, выставлен на продажу. Проект, который соединил военную легенду и современные электротехнологии, остается единственным в своем роде и уже сегодня считается коллекционным экземпляром с исторической ценностью. Об этом пишет classicdriver.com.

Идея превращения классического Hummer H1 в электромобиль принадлежит самому Шварценеггеру, который ранее уже инициировал электрификацию своего Mercedes-Benz G-Class. Для реализации этого амбициозного замысла была привлечена австрийская инженерная компания Kreisel Electric, которая специализируется на высокопроизводительных аккумуляторных системах.

Проект оказался технически сложным: инженерам пришлось интегрировать электросиловую установку в рамную конструкцию 3,3-тонного внедорожника, не потеряв его проходимости и эксплуатационных характеристик. Несмотря на сложность задачи, разработка была завершена менее чем за два месяца.

В результате дизельный двигатель уступил место аккумуляторной батарее емкостью 100 кВт-ч и двум электромоторам, расположенным по одному на каждой оси. Суммарная мощность системы составляет около 360 кВт, что эквивалентно примерно 490 лошадиным силам. Запас хода достигает около 300 километров, а максимальная скорость ограничена на уровне примерно 120 км/ч.

Важно, что электрификация не превратила автомобиль в демонстрационный эксперимент. Hummer H1 сохранил полный привод, крепкую подвеску и внедорожные возможности, которые сделали модель культовой. Более того, мгновенный крутящий момент электродвигателей даже повысил эффективность автомобиля на сложном бездорожье.

На презентации проекта Шварценеггер подчеркнул, что электромобили не обязательно должны быть скучными или компромиссными. Его Hummer H1 стал примером того, как экологические технологии могут сочетаться с экстремальными формами автомобильного дизайна и высокой мощностью.

Фактически этот автомобиль является не только техническим экспериментом, но и символом изменения парадигмы в автомобильной индустрии, где даже самые радикальные внедорожники могут адаптироваться к электрической эпохе. Учитывая эксклюзивность, связь с известным владельцем и уникальную инженерную реализацию, электрический Hummer H1 имеет все шансы стать объектом охоты для коллекционеров и автомобильных энтузиастов.