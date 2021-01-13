Кросс-хэтч поступит в продажу в первом квартале этого года и будет продаваться под брендом Ioniq, без названия Hyundai.

Ioniq 5 станет серийным воплощением концепта Hyundai 45, причем почти без изменений.

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“Пятерка” построена на платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанной специально для электромобилей следующего поколения. Компакт получил самые большие колеса в истории электрических моделей бренда – 20-дюймовые. К тому же, сами колесные диски и колесные арки оптимизированы с точки зрения аэродинамики.

Фото: тизеры Ioniq 5 / Hyundai

Также впервые Hyundai использует на своем автомобиле капот, который открывается против хода движения и занимает всю ширину кузова.

Ioniq 5 сможет не только потреблять энергию из сети, но и отдавать ее для питания внешних устройств. Электрокар будет поддерживать подключение к высокоскоростным зарядным терминалам, от которых сможет получить дополнительные 100 километров хода за 5 минут зарядки.

Ключевые характеристики электрокара уже известны. Правда, лишь для версии Ioniq 5 First Edition, которая может отличаться от “рядовых” моделей. Начальные Ioniq 5 получат два электромотора, по одному на каждой оси, с совокупной производительностью в 313 лошадиных сил. Они будут питаться от блока батарей на 58 киловатт-часов, работающего под напряжением 800 вольт. С такой силовой установкой электрокар сможет преодолевать на одном заряде 480 километров (WLTP) и разгоняться с места до первой сотни за 5,2 секунды.

Также известно, что топовое исполнение Ioniq 5 будет иметь аккумулятор на 73 киловатт-часа, который обеспечит ему пробег в 550 километров на одном заряде.