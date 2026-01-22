Электрический компакт от Škoda выходит на финишную прямую перед дебютом

Недавно прототип Škoda Epiq снова заметили во время зимних испытаний вблизи Полярного круга. Автомобиль традиционно был плотно укрыт камуфляжем, а снег на корме дополнительно скрывал детали дизайна. Впрочем, некоторые черты экстерьера все же удалось разглядеть, сообщает Auto24, ссылаясь на Autoevolution.

Читайте также: Новый бюджетный кроссовер Škoda Kushaq получил еще более богатое оснащение

Дизайн с намеком на “внедорожный” характер

Внешне Škoda Epiq вызывает ассоциации с классическими SUV, хотя полноценным внедорожником он, конечно, не является. Особенно привлекает внимание передний бампер с восемью вертикальными прорезями. Это решение, которое невольно напоминает фирменную решетку Jeep, но выполнено в современном стиле Škoda. Оптика имеет разделенную архитектуру.

Основные фары расположены ниже, тогда как верхние элементы выполняют роль дневных ходовых огней и указателей поворота. Не исключено, что в более дорогих версиях между ними появится тонкая световая полоса, ведь такой прием уже стал почти стандартом для новых электрокаров.

Практичность и пропорции городского кроссовера

Для автомобиля этого класса Škoda Epiq отличается большими задними дверями, которые должны обеспечить удобный доступ к просторному багажнику. Частично открытые задние светодиодные фонари имеют форму бумеранга. Будут ли они соединены световой линией пока неизвестно. Профиль дополняют пологие крыши и увеличенный дорожный просвет. Он немного превышает показатели обычных супермини, однако этого недостаточно, чтобы назвать Epiq настоящим внедорожником.

Платформа, запас хода и техника

В основе модели лежит платформа MEB+, которую Volkswagen Group использует также для Cupra Raval и будущего VW ID.Polo. По предварительным данным, Škoda Epiq получит один электромотор спереди и передний привод. Питание будет обеспечивать батарея емкостью около 52 кВт-ч. Мощность установки может превышать 200 л.с., а запас хода составит примерно 425 км. В то же время компания уже работает над более мощной версией, что свидетельствует о планах расширения линейки.

Также интересно: Тест-драйв Skoda Kodiaq: зимний зверь

Производство, цена и сроки выхода

Собирать Škoda Epiq планируют в Испании. Ожидается, что колесная база составит около 2600 мм, а общая длина около 4160 мм. Начальная цена электрокроссовера должна стартовать с отметки около 25 000 евро, что делает модель одной из самых доступных в своем сегменте. Официальную презентацию Škoda Epiq планируют провести до конца этого года. Первые поставки на рынок могут начаться в конце 2026-го или в начале 2027 года.