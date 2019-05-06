Обнародованы цены на электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC.

Как стало известно 6 мая, стоимость электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC в Германии будет составлять 71 281 евро. А ограниченная версия EQC Edition 1886, которая будет иметь пакет персонализации – 84 930 евро. Ближайший конкурент Audi e-tron стоит на 8 619 евро дороже.

Пока что автомобиль доступен в одной версии – EQC 400 4Matic. В ней – два 10,25-дюймовых дисплея, голосовое управление, навигация. AMG-пакет – за доплату в 1607 (экстерьер) или 1 083 евро (интерьер).

В качестве силового агрегата у Mercedes EQC – два электромотора общей мощностью 408 л. с. и 760 Нм. Благодаря 80-киловаттной батареи запас хода на одном заряде составляет 445-471 км в цикле NEDC. Разгоняется електрокросовер до первой сотни за 5,1 с, а максимальная скорость – 180 км/час.

Производство Mercedes-Benz EQC уже начался на заводе в Бремене.

Напомним, что Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей.