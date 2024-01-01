Электрический Toyota C-HR выходит на рынок США

Американский электрический C-HR, как и европейская модель, построен на платформе e-TNGA 2.0, которая также лежит в основе кроссовера bZ (bZ4x). Однако, новинка несколько короче его. Кроме того, как пишет Carscoops, в США Toyota C-HR будет предлагаться только в одной версии.

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Это будет полноприводный вариант мощностью 343 л.с., что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,2 секунды – быстрее, чем Toyota GR86. В то же время версии с одним двигателем на передней оси мощностью 167 л.с. и 224, доступны в Европе, не будут поступать в США.

Версия Toyota C-HR для США также будет иметь единый аккумуляторный блок емкостью 77 кВт-ч, обеспечивающий запас хода до 467 километров и способный принимать заряд до 150 кВт. Это позволяет владельцам заряжать батарею с 20 до 80 процентов всего за 30 минут.

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Кроме того, японский автопроизводитель обещает, что новый Toyota C-HR поступит в продажу в 2026 году. Цены будут объявлены ближе к дате запуска, но ожидается, что они будут колебаться в районе 35 000 долларов.