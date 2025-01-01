Электрифицированные Chevrolet Corvette теряют четверть своей стоимости после 180 километров пробега

Как пишет Carscoops, на момент запуска это был самый быстрый серийный Corvette в истории, способный разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Однако это не помогает его стоимости, поскольку цена спорткара упала на 25% на аукционе.

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Автомобиль, о котором идет речь, имел начальную цену почти 136 000 долларов и оснащен 495-сильным двигателем V8, приводящим в движение задние колеса, и 160-сильным электромотором, приводящим в движение переднюю ось. Общая мощность гибридной системы составляет 655 “лошадей”.

Этот автомобиль также имеет некоторые опции, в частности карбоновые накладки (2995 долларов) и карбоновую отделку салона $ 1500 долларов США. Кроме того, на одометре только 180 км, что делает его практически новым.

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Несмотря на это, победитель торгов получил спорткар, заплатив лишь 103 000 долларов. Вероятно, причиной является то, что предыдущий владелец приобрел машину у дилера по очень завышенной цене.