Электромобиль Renault установил рекорд эффективности: более 1000 км без подзарядки

При этом, как сообщает автопроизводитель, на финише в батарее осталось еще 11% заряда, чего хватило бы примерно на дополнительные 120 км движения со скоростью более 100 км/ч. Авто оснащено аккумулятором емкостью 87 кВт-ч - таким же, как у серийного Scenic E-Tech Electric, что демонстрирует реалистичность достигнутого результата.

Читайте также: Новый Ford Fiesta может вернуться, но уже как "француз"

Настоящий дорожный вызов, а не лабораторный эксперимент

Renault поставила задачу не просто проехать как можно больше, а сделать это в условиях, максимально приближенных к реальному шоссейному движению. Поэтому был сохранен стандартный аккумулятор, а среднюю скорость водителей попросили удерживать на уровне более 110 км/ч. Рекорд был установлен 18 декабря на полигоне UTAC в Марокко после того, как первую попытку во Франции сорвали погодные условия.

Аэродинамика как главный инструмент успеха

Работа над Filante Record 2025 продолжалась месяцами. Весенние испытания в аэродинамической трубе показали значительный потенциал для улучшения, поэтому инженеры переделали обтекатели, уменьшили воздухозаборники и оптимизировали формы кузова. Это позволило существенно снизить коэффициент сопротивления, не теряя узнаваемый стиль, что одновременно отсылает к историческим рекордных моделей Renault - 40 CV 1925 года и Étoile Filante 1956 года.

Также интересно: Nissan покажет семиместный Gravite: какой это клон Renault

Технологии будущего

Filante Record 2025 - это настоящая лаборатория на колесах. Автомобиль весит всего 1000 кг, оснащен системами steer-by-wire и brake-by-wire, изготовлен с широким использованием карбона, легких алюминиевых сплавов и 3D-печатных компонентов. Michelin специально разработала для него низкоопорные шины, что дополнительно уменьшают потери энергии.

Команда, которая сделала рекорд возможным

В установлении рекорда участвовали инженеры, дизайнеры, партнеры Renault и три пилота - Констанс Леро-Рейзер, Лоран Ургон и Артур Ферриер. Они поочередно проводили за рулем по несколько часов, поддерживая стабильную скорость и контроль над автомобилем.

Эксперимент, что повлияет на серийные модели

Renault подчеркивает: Filante Record 2025 - это не шоукар ради шоу. Опыт, полученный во время проекта, будет использован в будущих электромобилях бренда, чтобы повысить их эффективность, запас хода и удобство использования в сложных дорожных условиях.

Читайте также: Renault переходит на моторные масла из отработанного сырья

Мини-сериал о рекорде

Renault подготовила трехсерийный документальный проект, который покажет путь Filante Record 2025 - от идеи и первых эскизов до рекордного заезда в Марокко. Зрителям обещают максимум "бэкстейджа", напряжения и настоящих эмоций. Renault называет этот рекорд не только техническим достижением, а и человеческой историей настойчивости, сотрудничества и инноваций, которые будут определять будущее электромобильности марки.