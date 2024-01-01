Электромобиль с зарядкой от солнца поступит в продажу до конца года: видео

Долгожданная предсерийная премьера засвидетельствовала не только реально рабочий и уже готовый к серийному производству автомобиль, но и дала понять, что поставки в торговую сеть этой чудо-машины начнутся до конца нынешнего года. Об этом говорится в информационном сообщении bauaelectric.com.

Двухместный автомобиль имеет такую же базовую каплевидную конструкцию, что и у версии с ДВС. Однако в отличие от так и не увиденного в массовом производстве предшественника, футуристический электромобиль с солнечными панелями и батареями имеет лучшую перспективу.

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Рабочий образец уже прошел испытания в аэродинамической трубе, где показал хорошие результаты. Разработчики утверждают, что это один из самых низких транспортных средств с углеродным корпусом.

Гибкие солнечные панели покрывают капот автомобиля, приборную панель, крышу и люк. В Aptera утверждают, что они могут генерировать до 40 миль/64,3 км свободного вождения в день, питаясь солнечным светом. В солнечной географической зоне это даст владельцам такого транспорта более 10 000 миль/16 093 км пробега на солнечной энергии, общей стоимостью в 0 центов.

Гибкие солнечные панели облепили всю поверхность кузова, кроме боков, дна и колесных крыльев. Фото: сайт bauaelectric.com

В солнечный зимний день в Лас-Вегасе, как это было для открытия выставки, солнечные панели и батареи работали достаточно хорошо. Однако они были бы еще более результативными если бы не сезон – по продолжительности зимние дни слишком короткие.

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Ранее Aptera говорил, что транспортное средство будет иметь несколько вариантов батареи, с аккумуляторами на 250, 400 и даже 1000 миль пробега, то есть 402, 643 и 1600 километров соответственно. Однако сейчас производитель отказался от разговоров о своей предыдущей цели в 1000 миль, сосредоточившись на 400-мильном пакете, 45 кВт-ч, который будет включен в выпуск компании для стартового автомобиля стоимостью 40 000 долларов.

Aptera говорит, что получил на своего новичка уже 50 000 бронирований, что свидетельствует об интересе к солнечному малышу.