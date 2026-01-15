Электромобили и гибриды постепенно вытесняют традиционные ДВС даже в Украине: анализ рынка

Сегмент новых автомобилей - это всегда авангард рынка, и здесь в 2025 году картина предпочтений покупателей по типу топлива заметно изменилась, констатируют в Институте исследований авторынка.

Бензин и дизель ушли в пике. Доля бензиновых авто упала до 31,6% (минус 7,8%), а дизельных - до 17,5% (минус 8,0%). Суммарно они потеряли почти 16 процентных пунктов рынка только за год.

Зато электромобили (28,6%) и гибриды (22,1%) теперь суммарно занимают более половины рынка новых авто (50,7%). Электроавто продемонстрировали самый мощный рост - плюс 13,7%.

Кстати в 2026 году повысились налоги на топливо

Покупатель нового авто сегодня - это человек, который считает не только стоимость топлива, но и стоимость владения, по крайней мере когда речь идет о популярных японских гибридах. Через несколько лет мы узнаем, научатся ли украинские покупатели определять ликвидность и цену на вторичном рынке.

Особенно интересно ценообразование на вторичном рынке для китайских электроавто, которых прикупили немало на волне ажиотажа "НДС возвращается". И это не про сарказм - пока действительно неизвестно, насколько привлекательным (или наоборот) товаром станут те же BYD через 3-5 лет, когда наступит время их продажи первыми владельцами.

Топливо: новые легковушки 2024/2025

Импорт подержанных авто: Ажиотаж на электричество

В импорте подержанных машин ситуация еще радикальнее, и здесь главным дирижером была фискальная политика.

Доля дизеля в импорте упала до 19,4% (минус 6,4%). Бензин также просел до 42,3% (минус 4,4%). Доля электромобилей взлетела до 30,3%, добавив за год невероятные 12,3%. Теперь каждая третья подержанная легковушка, заезжающая в Украину - на батарейках.

Весь 2025 год прошел под флагом "успеть до НДС". Покупатели и дилеры массово везли Tesla, Nissan и другие подержанные "электрички", пока действовали льготы. Это буквально вымыло долю традиционного топлива из импортного потока.

А продолжится ли такая же тенденция в этом году - вряд ли, ведь предложение по BEV сейчас избыточное.

Топливо: импортированные легковушки с пробегом, 2024/2025

Также интересно сколько подержанных авто привезли в 2025 году

Внутренний рынок: Все стабильно

Внутренние перепродажи меняются медленнее, поскольку здесь циркулирует то, что было куплено 5, 10 или даже 20 лет назад.

Доля бензина здесь даже немного выросла - до 43,2% (+0,6%). Это объясняется тем, что бензиновые машины проще и дешевле в содержании на "вторичке", чем старый сложный дизель.

Дизель упал до 29,2% (минус 1,8%), а ГБО - до 21,2% (минус 0,9%). Эпоха "газ-бензин" как главного способа экономии постепенно уходит в прошлое.

Даже здесь доля электричества начала заметно расти - до 4% (+1,7%). Это те самые "первые ласточки" импорта прошлых лет, которые начали массово менять владельцев внутри страны.

Топливо: подержанные легковушки, внутренний рынок 2024/2025

Вывод эксперта Института авторынка:

Мы видим два параллельных процесса. В новых авто и импорте - это быстрая адаптация к новым технологиям и налоговым льготам. Люди массово переходили на электричество, потому что это выгодно "здесь и сейчас", а перерывы с электроснабжением не стали более весомым фактором, чем возвращение НДС на импорт эл. авто. Однако внутренний рынок напоминает большой инерционный маховик. Бензин здесь остается номером один, потому что он понятен и дешевый на входе.

Но посмотрите на новые авто: бензин и дизель вместе уже проигрывают электричеству и гибридам. Это означает, что за 3–5 лет, когда эти машины попадут на внутренний рынок, структура горючего в Украине изменится навсегда. Даже если отбросить налоговые моменты, видно что дизель постепенно вытесняется в нишу коммерческого транспорта и тяжелых внедорожников, из-за усложнения конструкций двигателей ("обвешивание" их "экологией") что нивелирует экономию на топливе при первом же включении Check Engine.