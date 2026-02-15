Электромобили Škoda получили игры, видео и Spotify прямо в автомобиле

По словам Škoda, новые функции доступны для автомобилей, выпущенных с конца 2024 года, и охватывают три ключевых направления цифрового контента - аудио, видео и интерактивные развлечения, сообщает Auto24.

Автомобиль как игровая консоль

Самым заметным нововведением стала интеграция платформы AirConsole, которая фактически превращает электромобиль в игровую систему. Приложение позволяет запускать игры непосредственно на центральном дисплее, используя смартфоны пассажиров в качестве контроллеров.

После запуска игры система автоматически предлагает подключить телефон, а управление происходит через мобильный браузер. В зависимости от игры можно подключить несколько смартфонов одновременно, что открывает возможность многопользовательского режима. На момент запуска доступно около 15 игр различных жанров - от головоломок до гонок и спортивных соревнований.

Для автомобилей Škoda также эксклюзивно предлагается классическая игра Tetris. Игровые функции работают только тогда, когда автомобиль припаркован, и предназначены для проведения времени во время ожидания. Использование большого центрального дисплея и штатной аудиосистемы создает эффект, близкий к домашним игровым консолям.

Spotify без смартфона

С января 2026 года электромобили Škoda с соответствующим программным обеспечением получили полноценную интеграцию Spotify. Подключение к учетной записи происходит через QR-код, после чего пользователи могут слушать музыку и подкасты непосредственно через интерфейс автомобиля.

Для потокового воспроизведения используется встроенное интернет-соединение автомобиля, что устраняет потребность в использовании мобильного трафика смартфона. Система также поддерживает офлайн-прослушивание.

Видеоконтент на центральном дисплее

Еще одним дополнением стало приложение Škoda Play, которое открывает доступ к видеоконтенту различных поставщиков. Через него пользователи могут просматривать материалы от BBC, CNN, Euronews, Red Bull TV, NASA и других платформ, а также фирменные видеоканалы бренда. Как и в случае с музыкальным сервисом, приложение использует встроенное соединение автомобиля и не требует отдельной учетной записи.

Развлечения для всех пассажиров

Интеграция новых сервисов подчеркивает тенденцию превращения электромобиля в цифровое пространство для отдыха во время остановок. Многопользовательские игры, потоковое аудио и видео делают Enyaq и Elroq не только средством передвижения, но и полноценным мультимедийным центром для всей семьи.