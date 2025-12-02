Электромобили в Украине уже начали дорожать, а традиционные ДВС - дешеветь: аналитика цен

Эксперты Института исследований авторынка на основе данных агрегатора Automoto.ua проанализировали ценовую динамику на вторичном рынке легковушек за последний год (с ноября 2024 по ноябрь 2025).

Вот как выглядит ситуация в разрезе типов топлива:

Дизель и ГБО: движение вниз

Самый заметный тренд года - удешевление автомобилей в классических топливных категориях.

Дизель: Год назад (в ноябре 2024) медианная цена дизельной легковушки составляла $7 900. За 12 месяцев она плавно, но уверенно снизилась до $7 000 (-11%). Это свидетельствует не так о снижении спроса, как о наполнении рынка более возрастными и доступными авто из Европы, которые "тянут" среднюю цену вниз.

ГБО (Газ/Бензин): Здесь падение еще ощутимее. С $3 700 цена опустилась до психологической отметки в $3 000 (-19%). Сегмент авто с ГБО окончательно превращается во "входной билет" в мир автомобилистов. Сегодня машина с газом - это самый бюджетный способ передвижения, и цены на сами авто это подтверждают.

Бензин: остров стабильности: Бензиновые авто демонстрируют удивительную устойчивость. Год начался с отметки $6 700, в феврале просел до $6 000, но к ноябрю 2025 года цена почти вернулась на старт - $6 650. Это "золотая середина" рынка: бензиновые авто остаются понятным и прогнозируемым выбором для большинства, не демонстрируя резких скачков.

Гибриды: раздвоенная личность. Самая интересная, но и самая обманчивая картина - в сегменте гибридов. Стартовав с $16 500, к сентябрю цена взлетела до $20 000, а год завершается на отметке $19 100.

Казалось бы, сумасшедший рост (+15%)? Не совсем. Причина такой волатильности - мизерная доля рынка (около 2%). Когда предложений мало, любое изменение в структуре объявлений резко меняет картину. Стоит завезти партию свежих гибридных кроссоверов (2020+ годов) - и медиана летит вверх. Стоит им продаться - и на рынке остаются старые Prius, опуская цену вниз. Поэтому этот график показывает не столько подорожание конкретных моделей, сколько нестабильность самого предложения.

Электромобили: "праздник" приближается. Сегмент электромобилей (BEV) демонстрирует парадоксальную, на первый взгляд, динамику. Обычно, при насыщении рынка и росте конкуренции цены должны пойти вниз. Но здесь мы видим обратный тренд: после весеннего спада до $15 800, цены медленно, но уверенно пошли вверх, достигнув к ноябрю отметки $17 000.

Главный драйвер этого роста - календарь. Приближение 2026 года, который "под елочку" должен вернуть НДС на электромобили, заставляет рынок перестраховываться. Продавцы понимают, что эра дешевого импорта подходит к концу, поэтому стоимость имеющихся в Украине "электричек" начинает подтягиваться к будущим реалиям еще до того, как они наступили.

Мнение эксперта Института исследований авторынка:

"Мы видим четкую поляризацию рынка, где каждый сегмент живет по своим правилам. Классические авто (бензин) остаются "островом стабильности" - здесь цены почти не изменились за год. А вот дизель и ГБО прогнозируемо дешевеют, становясь входным билетом для покупателей с ограниченным бюджетом.

А вот в сегменте электромобилей сейчас работает "психологическая экономика". Вопреки логике насыщения рынка, цены поползли вверх. Владельцы BEV действуют на опережение: они понимают, что с возвратом НДС купить аналогичное авто в 2026 году будет значительно дороже. Поэтому никто не хочет продешевить сегодня, закладывая будущее налоговое подорожание в ценники уже сейчас".