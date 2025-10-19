Электромобильная экономика: как переход на EV меняет Украину

Самое заметное влияние электромобилизации Украины на ее экономику - это развитие зарядной инфраструктуры. Еще десять лет назад в Украине не было ни одной станции для электромобилей, а сегодня действует более 20 тысяч точек зарядки. Это масштаб, который уже сопоставим со многими странами ЕС.

И что особенно важно - установлено более 80% всего оборудования украинского производства. В стране работает более 20 предприятий, которые разрабатывают и изготавливают зарядные станции, продают их не только внутри страны, но и экспортируют более чем в 40 стран мира. Это - тысячи рабочих мест, миллиарды гривен налогов и реальный пример того, как электромобильность становится индустрией.

Общая стоимость уже установленных зарядных станций превышает 200 млн долларов, или более 7 миллиардов гривен в пересчете на украинский сегмент. И все это - без государственных дотаций, только благодаря бизнесу и действующим налоговым льготам на импорт электромобилей.

Украинские зарядки – для украинских водителей

Сегодня рынок зарядных услуг охватывает всю страну. Работает более 30 операторов, которые обеспечивают бесперебойную работу сетей во всех областях. К ним добавляются сотни малых предпринимателей, которые установили одну-две станции возле кафе, отеля или СТО. Для многих это стало стабильным источником дохода.

Ни одного иностранного оператора на этом рынке нет - то есть все деньги остаются в Украине. Это еще один пример того, как электромобильность может создавать локальную добавленную стоимость.

В разных регионах реализуются проекты крупных зарядных хабов с многомиллионными инвестициями. Они планируются с учетом прогнозируемого роста парка электрокаров, и любое сворачивание льгот может заморозить эти планы, приостановить инвестиции и заставить производителей релоцироваться за границу.

Зарядки с накопителями энергии - будущее энергосистемы

Одно из перспективных направлений - сочетание зарядных станций с солнечными панелями и накопителями энергии. Это не только уменьшает нагрузку на энергосистему, но и делает ее более устойчивой к пиковым нагрузкам.

Технологии V2G (Vehicle-to-Grid) позволяют электромобилям не только потреблять, но и отдавать электроэнергию обратно в сеть. Таким образом, каждый электрокар может стать маленьким энергетическим буфером, что помогает балансировать систему.

Новые профессии и украинский сервис

Быстрый рост количества электромобилей создал новую отрасль обслуживания. Поскольку конструкция EV существенно отличается от обычных авто, появилась потребность в специализированных СТО, которые занимаются ремонтом электромоторов, инверторов, систем охлаждения и батарей.

Сегодня в Украине работает более 15 таких компаний, и это опять же - украинский бизнес с сотнями работников и миллионами гривен налогов. Некоторые из них даже экспортируют электромобили после ремонта. Например, только в 2024 году из Украины было экспортировано более 1000 восстановленных Tesla - это реальный экспорт добавленной стоимости.

Кроме того, университеты реагируют на запрос рынка. В Днепровской политехнике уже действуют специальности "Электромобильность" и "Сервис и обслуживание электромобилей". Подготовка новых кадров - это еще один фундамент для отрасли, которая будет расти десятилетиями.

От батарей - к новой промышленности

Еще одно направление, которое имеет потенциал превратить Украину в игрока глобального уровня - переработка и повторное использование батарей. Сегодня многие сервисные предприятия уже разбирают аккумуляторы с электромобилей и используют их для создания бытовых накопителей энергии или для нужд ВСУ на фронте. Но в перспективе это может стать отдельной отраслью с миллиардными оборотами.

В Украине есть запасы лития и графита, поэтому развитие внутреннего цикла - от переработки до производства новых аккумуляторов - может дать толчок для формирования новой “батарейной” промышленности.

Уже сегодня в 190 тысячах электромобилей, которые ездят по украинским дорогам, содержится до 100 тысяч тонн ценного сырья. Этого достаточно, чтобы запустить первые заводы по переработке батарей и создать сотни новых рабочих мест.

Инвестиции, Евроинтеграция и “зеленый” бренд Украины

Электромобильная отрасль создает не только внутреннюю экономическую ценность, но и привлекает иностранных инвесторов.

Украина имеет все предпосылки стать производственной площадкой для электромобилей или компонентов - от зарядных станций до батарей. И это станет возможным только тогда, когда внутренний рынок будет стабильно расти.

Кроме того, развитие электромобильности идеально соответствует стратегии ЕС, который планирует полностью отказаться от авто с ДВС до 2035 года. То есть, продолжение льгот для EV - это не просто экономическая, но и евроинтеграционная стратегия, что синхронизирует Украину с климатической политикой Европы.

Итог

Электромобили - это не только транспорт будущего, но и инструмент экономической трансформации Украины.

Благодаря льготам и частным инвестициям уже создана целая экосистема: производство зарядных станций, национальные сети операторов, специализированный сервис, новые учебные программы, а также потенциальную батарейную промышленность.

Каждый новый электромобиль на украинских дорогах - это не только меньше выбросов, но и новое рабочее место, новая технология и шаг к энергетической независимости страны.