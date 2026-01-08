Электрозарядные станции во Львове будут строить на конкурсной основе

Во Львове утвердили Порядок проведения конкурса по определению субъектов, которые будут осуществлять установку и обслуживание станций зарядки электротранспорта на территории Львовской городской территориальной общины.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Об этом говорится на сайте мэрии.

Читайте также Впервые показан львовский электробус Электрон Е181

По словам специалистов департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры мэрии, введение конкурсного механизма позволит привлечь лучшие технические и технологические решения, а также создать конкурентную среду на рынке электрозарядной инфраструктуры.



Это должны быть инновационные зарядки

Речь идет об установлении мощных станций с большим количеством портов, современным оборудованием и программным обеспечением.

Как отмечает в комментарии заместитель директора департамента Дмитрий Пеций, основная цель конкурса – не только расширение сети зарядных станций, но и повышение ее качества. Для этого также утвержден состав конкурсной комиссии, в которую вошли представители городского совета и депутаты ЛГС.

Читайте также Продавец американских авто получил 4 миллиона долларов и исчез

Что с локациями

Сейчас на территории Львовской громады определены 82 адреса для размещения электрозарядных станций. На 26 локациях они уже установлены. Ранее заявители подавали обращение через ЦНАП, после чего департамент готовил разрешительную документацию. Отныне решения будут приниматься по результатам конкурса.

Комиссия будет определять сроки подачи документов, дату и место проведения конкурса, а также перечень требований к участникам. Участие смогут принимать физические лица, ФОПы и юридические лица, подавая заявки как на одну, так и на несколько адресов.

Читайте также Во Львове владельцы электромобилей подпитывают кафе и рестораны

Разрешение может выдаваться автоматически

Если на определенную локацию поступит только одна заявка, право на установку станции будет предоставляться автоматически.

В случае конкуренции между двумя или более участниками, то победителя будут определять по утвержденному порядку, выбирая лучшее предложение.