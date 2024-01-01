Энтузиасты нашли заброшенные Ford Escort RS Cosworth в старом сарае

Как отмечает Motor1, у владельца этих автомобилей также есть Porsche 928, который сгорел в результате пожара, универсал BMW E30 и классический Mini Cooper S. Однако два Ford Escort RS Cosworth выглядят самыми запущенными, поскольку покрыты грязью и мхом.

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Регистрационные наклейки свидетельствуют о том, что эти авто простояли в гараже более 20 лет. Одна из машин имеет пробег всего в 20 116 километров. Однако, даже с таким небольшим пробегом ей понадобится полная реставрация. Детальный осмотр вблизи показывает, что кузов обеих моделей покрыто коррозией в районе арок.

Команда не заглядывала под капот, но очевидно, что патрубки и шланги на 2,0-литровых двигателях с турбонаддувом Cosworth в непригодном состоянии. Реставрация этих Escort RS Cosworth, вероятно, имела бы смысл.

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В отличном состоянии они могут стоить более 100 000 долларов, но для многих поклонников Ford эти автомобили – бесценны. Однако, оба экземпляра, вероятно, останутся в текущем состоянии, поскольку нынешний владелец не намерен продавать их или принимать какие-либо меры для их сохранения.