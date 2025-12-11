Какие новые автомобили не пользуются спросом у дилеров: список

Как сообщает Carscoops, абсолютным антилидером года стал Dodge Hornet PHEV 2024, которых на складах до сих пор стоит 82,1% автомобилей. Причина проста - завышенная цена. Средний ценник составляет $41 166, поэтому покупатели просто обходят модель стороной. Второе место в списке - Jeep Grand Cherokee 2024 с показателем 70,8%. Третье - Alfa Romeo Tonale Hybrid, которых непроданными остаются 46,8% машин.

Читайте также: В Украине убрали НДС-льготу на электромобили: что делать тем, кто не успел привезти электроавто

В эту “десятку” также вошли:

Chevrolet Malibu (31%);

Dodge Hornet ICE (26,3%);

Jeep Grand Wagoneer L (24,1%);

Genesis GV60 (21,8%);

Dodge Charger (20,9%);

Nissan Z (18,8%);

Jeep Wrangler 4xe (18,2%);

Всего 12 из 23 моделей, имеющих наибольшие остатки, принадлежат группе Stellantis - настоящий рекорд. С моделями 2025 года картина не лучше: даже новые авто буксуют в продажах. BMW i4 2025 года - абсолютный лидер с 89,2% непроданных машин. Далее следуют:

Lexus GX 550 - 87,8%

Subaru BRZ - 87,1%

Lexus LX 600 - 83,9%

Toyota GR Corolla - 83,2%

То есть даже свежая линейка автомобилей сталкивается с тем же - низким спросом и перенасыщением рынка.

Также интересно: Tesla стала самым популярным авто в Украине

Для покупателей это означает хорошие новости: подобные авто часто продаются со значительными скидками. Дилеры пытаются освободить место под модели 2025–2026 модельных годов, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать существенных бонусов от производителей и выгодных кредитных программ. В то же время для Stellantis это означает, что концерн получает одни из самых больших ударов по продажам за свою историю.