Эти пикапы ни на передовую, ни в тыл не попадут: кто на них будет ездить

Три пикапа получили Корюковская, Новгород-Северская и Семеновская громады, примыкающие к границе, а еще один достался областному Центру подготовки граждан к национальному сопротивлению. Такую новость озвучила Черниговская ОВА.

Сельские громады этот полноприводный транспорт планируют использовать для эвакуации, доставки гуманитарной помощи, предоставления социальных и медицинских услуг.

"В условиях ежедневных военных реалий, эта помощь является очень существенной. Ведь в громадах, которые ежедневно страдают от обстрелов российского агрессора, такие машины помогают спасать людей, оказывать им необходимую помощь и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", – отмечает Семеновский городской голова Сергей Деденко.

Правда, в коротком сообщении не указывается моторная версия, но в предыдущих траншах помощи поступали дизельные машины Amarok, силовой потенциал которых колеблется в диапазоне от 150 до 210 л.с.

Фото: Черниговская ОГА

Бывали поступления пикапов с 3,0-литровыми дизельными двигателями на 241 л.с. (600 Нм). Комплектуются как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 10-ступенчатым автоматом.

В любом варианте пятиместные (2+3) четырехдверные пикапы с полным приводом 4х4 довольно экономны в потреблении топлива. Скажем, Amarok 2.0 TDI мощностью 170 л.с. в городском цикле потребляет на 100 км 9,7 литра солярки, на трассе в загородном – 7,6 литра, а в смешанном режиме – 8,6 литра на 100 км пробега.

При этом сказываются привлекательные стартовые возможности: с нуля легко набирают сотню за 9,3 сек. Для торможения в экстренном режиме со скорости 100 км/ч ему нужно 36 метров.

Как говорится в сообщении областной администрации, автомобили предоставлены в рамках помощи, софинансируемой Европейским Союзом через Инструмент внешней политики (ИВП) и правительством Федеративной Республики Германия.