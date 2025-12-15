Русский «шахед» попал в турецкий паром с фурами: видео

ФОТО: скриншот из видео|
От взрыва дрона-камикадзе верхнюю палубу на носу парома порвало, вызвав пожар в трюме
Турецкий паром Cenk T, принадлежащий Дженку Денизджилику (паромная компания Cenk Shipping RoRo), совершал плановый рейс между портом Карасу на севере Турции в Румынию с промежуточной остановкой в торговом порту Черноморска.
Об этом случае рассказывает Reuters и ряд ведущих мировых ресурсов.
В трюме стояли рефрижераторы с продуктами
Как говорится в коротких информационных заметках, гигантское судно длиной 185 метров способно за рейс перевозить 130 магистральных тягачей с полуприцепами. Паром шел в основном с пищевыми продуктами в рефрижераторных полуприцепах.
В момент поражения парома водители фур как раз готовились в своих каютах к спуску в трюм, чтобы выгонять машины с судна. Взрыв в носовой части парома этому помешал, вызвав сильный пожар.
На видео, записанном турецким моряком на соседнем судне, видно, как беспилотник типа Shahed иранской разработки направляется к своей цели, а характерный шум двигателя слышен непосредственно перед ударом.
Эксперты отмечают, что на снятых очевидцами видео четко видно: удар по судну был нанесен с помощью разновидности семейства "шахедов" – дрона-камикадзе "Герань-2" (копия Shahed-136).
Паром пострадал, но не критично, чего не скажешь о фурах на палубах трюма. Скриншот: Авто24
В любом случае потеря большая
Кадры, снятые водителями с места происшествия, демонстрируют разрушительные последствия обстрела. Палуба в трюме заполнена скелетами сгоревших грузовиков.
На другом видео есть кадры, когда водители на свой страх и риск выгоняют грузовики по открытым рампам не причал. В частности, в сюжете показано Volvo FH с крышей прицепа в огне.
Пострадали три турецких судна
По сообщению официальных источников, порт был атакован россиянами с использованием беспилотников и ракет, чем нанесен ущерб трем турецким судам. Россия пока не отреагировала на эти обвинения.
Турецкое правительство опубликовало заявление, в котором подтвердило атаку. Офис компании Cenk Denizcilik сообщил, что грузовое судно Cenk T, перевозившее продукты питания, подверглось воздушному нападению незадолго до швартовки в порту.
Люди не пострадали
Есть и хорошие новости об экипаже и пассажирах парома. Все они были успешно эвакуированы, сообщений о серьезных травмах нет.
Водителей и пассажиров спасло то, что ракета попала в переднюю часть парома, а каюты пассажиров, экипажа и коридоры находились в кормовой части.
Водители еще только готовились спуститься в трюм, ждали на это команды капитана.
Инцидент произошел в то время, Эрдоган позировал с Путиным перед фотокамерами в кулуарах форума в столице Туркменистана.